Thierno Alia Mbengue nommé Directeur général de l’ANER : un enfant de Thiès aux commandes des énergies renouvelables

Le secteur énergétique sénégalais connaît un nouveau changement à sa tête. À l’issue du dernier Conseil des ministres, le Président de la République a nommé Thierno Alia Mbengue, ingénieur en génie électrique, au poste de Directeur général de l’Agence nationale pour les Énergies renouvelables (ANER). Il remplace ainsi Diouma Kobor. Une nomination qui intervient dans un contexte de réaménagement plus large au sein du Ministère de l’Énergie et du Pétrole, avec également des changements à la tête de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) et du Conseil d’administration de la SENELEC. Un ingénieur au parcours ancré dans l’électrification rurale Âgé de 38 ans, Thierno Alia Mbengue est un professionnel dont le parcours est étroitement lié aux problématiques d’accès à l’électricité, notamment dans les zones rurales. Ingénieur de formation, il occupait jusqu’à sa nomination les fonctions de Coordonnateur du Projet d’amélioration de l’accès à l’électricité (Pamacel). À ce poste, il a participé au pilotage de plusieurs initiatives visant à améliorer l’accès à l’électricité dans différentes localités du Sénégal. Cette expérience de terrain constitue un atout important pour le nouveau patron de l’ANER, une structure appelée à jouer un rôle majeur dans la politique nationale de développement des énergies renouvelables et d’amélioration de l’accès à l’énergie. Son passage au Pamacel lui a notamment permis d’être confronté aux réalités concrètes de l’électrification des villages et aux défis liés à l’accès aux infrastructures énergétiques dans les territoires éloignés des grands centres urbains. De la Cité Lamy à la direction générale de l’ANER Derrière cette nomination se trouve également une trajectoire personnelle marquée par les épreuves et la persévérance. Originaire du quartier Cité Lamy à Thiès, Thierno Alia Mbengue a grandi dans un environnement familial modeste. Il perd son père alors qu’il n’a que 11 ans. Sa mère se retrouve alors à porter une lourde responsabilité : assurer l’éducation et la prise en charge de ses enfants dans des conditions particulièrement difficiles. Benjamin d’une fratrie de trois enfants, il grandit aux côtés d’une mère qui multiplie les activités commerciales, notamment la vente d’eau glacée, afin de subvenir aux besoins de la famille et de financer la scolarité de ses enfants. C’est dans ce contexte difficile que le jeune Thierno Alia Mbengue forge progressivement son caractère et développe une forte culture du travail, de l’effort et du sacrifice. Son parcours scolaire et professionnel apparaît ainsi comme le résultat d’une détermination construite dès son plus jeune âge. Une nomination qui fait écho à son parcours La désignation de Thierno Alia Mbengue à la tête de l’ANER intervient alors que le Sénégal entend accélérer sa politique de diversification des sources d’énergie et renforcer l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, son expérience dans l’électrification rurale pourrait constituer un avantage pour conduire les missions de l’agence. L’ANER est en effet appelée à contribuer au développement et à la promotion des énergies renouvelables, dans un pays où les enjeux d’accès à une énergie fiable, abordable et durable demeurent importants. Pour le nouveau Directeur général, le défi sera donc de mettre son expérience technique et son vécu de terrain au service des nouvelles orientations du secteur énergétique. Un nouveau chapitre pour l’ANER En succédant à Diouma Kobor, Thierno Alia Mbengue prend les commandes d’une agence stratégique dans la politique énergétique du Sénégal. Sa nomination intervient dans une séquence marquée par plusieurs changements institutionnels au sein du secteur de l’énergie. Ces mouvements traduisent une volonté de renouvellement des équipes dirigeantes et de donner une nouvelle impulsion aux structures chargées de mettre en œuvre les politiques énergétiques. Pour cet ingénieur originaire de Thiès, le passage de la coordination d’un projet d’électrification à la direction générale de l’ANER représente une nouvelle étape importante dans sa carrière. De la Cité Lamy, où il a grandi dans une famille confrontée aux difficultés de la vie, aux responsabilités de premier plan dans le secteur énergétique national, son parcours illustre une ascension construite autour de la formation, du travail et de la persévérance. À la tête de l’ANER, Thierno Alia Mbengue devra désormais transformer cette expérience en résultats, particulièrement sur les questions d’accès à l’énergie, de développement des solutions renouvelables et de réduction des disparités énergétiques entre les territoires. Une nouvelle responsabilité pour ce fils de Thiès, désormais appelé à jouer un rôle dans l’un des secteurs les plus stratégiques du développement économique et social du Sénégal.