Vol violent à Grand-Yoff : le projet de fête à Mbour interrompu par une arrestation

Une affaire de vol avec violence a conduit à l’interpellation de deux individus par les éléments du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff. Les faits remontent au 3 octobre 2026, aux environs de 5 heures du matin, selon les informations relayées par la presse à partir des éléments de l’enquête policière.



D’après les premiers éléments rapportés, la victime quittait son domicile pour se rendre en Casamance, où elle devait assister son épouse enceinte. En chemin, elle aurait été abordée par un individu qui lui aurait demandé de lui prêter son téléphone pour passer un appel. Après le refus opposé à cette demande, la victime aurait poursuivi sa route.



C’est à ce moment qu’elle aurait été surprise par-derrière par deux individus présumés agresseurs, qui lui auraient arraché son sac à dos avec violence.





Trois téléphones et des documents personnels emportés

Les deux suspects interpellés à la Patte d’Oie et à Arafat

Le sac dérobé contenait notamment trois téléphones portables : un iPhone 12, un Samsung A15 et un appareil de marque Itel. Une somme d’argent ainsi que plusieurs documents personnels figuraient également parmi les objets emportés.La victime aurait ainsi perdu sa carte nationale d’identité, son permis de conduire, sa carte bancaire, la carte grise de sa moto, une clé USB et son billet de voyage. Ces effets personnels représentaient un préjudice supplémentaire, au-delà de la valeur des appareils électroniques.Après le dépôt de la plainte, les enquêteurs ont engagé des investigations techniques et des opérations de recoupement sur le terrain afin d’identifier les personnes susceptibles d’être impliquées dans cette affaire.Les investigations auraient permis de localiser un premier suspect, interpellé le 8 octobre 2026, vers 13 heures, dans le secteur de la Patte d’Oie. Selon les informations publiées, l’homme s’apprêtait à rejoindre sa compagne à Mbour pour faire la fête.Un second individu présenté comme son présumé complice a ensuite été interpellé vers 14 heures dans le quartier Arafat. Les informations rapportées indiquent qu’il aurait initialement nié son implication avant d’être confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs.Les deux hommes sont soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire de vol commis avec violence. Leur responsabilité pénale devra toutefois être établie par les autorités judiciaires compétentes.Cette affaire rappelle les risques auxquels sont exposés les usagers de la route, particulièrement aux premières heures de la journée, lorsque certaines rues sont encore peu fréquentées. Elle souligne également l’importance du dépôt de plainte et du travail d’enquête dans l’identification des auteurs présumés d’infractions.