Un déplacement d’Emmanuel Macron au Sénégal, présenté comme prévu les 30 et 31 octobre, aurait été annulé. L’information est attribuée à Jeune Afrique par SenePlus et Seneweb dans leurs publications du 23 octobre. Les mêmes comptes rendus évoquent aussi l’annulation d’une étape à Abuja, au Nigeria, annoncée pour le 28 octobre.

Une information issue de la presse

Selon ces récits, la situation sociale en France serait à l’origine du changement de programme. SenePlus décrit une séquence qui devait notamment comporter des échanges à Dakar. L’agenda précis n’ayant pas fait l’objet d’une confirmation officielle identifiée dans les sources consultées, il convient de conserver cette attribution à la presse pour les dates, les étapes et le motif avancé.

La reprise d’une même information par plusieurs sites ne constitue pas autant de confirmations indépendantes lorsque tous renvoient à Jeune Afrique. Elle établit sa circulation médiatique, mais ne remplace pas une communication de la présidence française ou des autorités d’accueil. Aucune nouvelle date de déplacement n’est présentée ici comme arrêtée.

Des perturbations confirmées dans l’agenda français

Le contexte de perturbations d’événements publics en France est, lui, documenté par des décisions distinctes. La Ligue de football professionnel a annoncé le déplacement de PSG–Lyon du dimanche 25 au lundi 26 octobre, après un arrêté de la Préfecture de police interdisant l’organisation du match à la date initiale. Le PSG a également relayé cette modification sur son site.

Reuters relie ce réaménagement aux contraintes de sécurité liées aux manifestations annoncées à Paris. Cette décision sportive ne prouve pas, à elle seule, le motif d’une éventuelle annulation diplomatique. Elle apporte néanmoins un élément vérifiable sur les contraintes pesant actuellement sur l’organisation de grands rendez-vous en France.

Un calendrier particulièrement suivi au Sénégal

Les dates évoquées par la presse se situent à la veille et au début des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar. Le Comité international olympique confirme une ouverture officielle le 31 octobre et une clôture le 13 novembre. Cette proximité explique l’attention portée aux déplacements internationaux annoncés pendant cette période ; elle ne permet pas de déduire le programme qu’aurait eu le président français.

Pour la suite du dossier, les éléments décisifs seront une confirmation officielle du changement d’agenda et, le cas échéant, l’annonce d’un autre rendez-vous. En leur absence, présenter l’information comme un refus du Sénégal, un incident diplomatique ou une rupture des relations entre les deux pays dépasserait les faits actuellement rapportés.

Sources : SenePlus et Seneweb, citant Jeune Afrique ; LFP ; Reuters ; CIO, calendrier de Dakar 2026.

Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye à l’Élysée. Photo d’archives publiée par Thièsinfo le 27 août 2025 ; elle ne représente pas une visite au Sénégal en octobre 2026.

Thiesinfo seyelatyr