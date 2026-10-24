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Football : les grandes affiches du week-end en heure de Dakar, PSG–Lyon déplacé


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 12:00 | Lu 65 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le week-end des 24 et 25 octobre offre plusieurs grandes affiches européennes, avec le Clasico en point d’orgue dimanche. Attention à deux repères pratiques : le changement d’heure en Europe et le report officiel de PSG–Lyon au lundi.


Stamford Bridge, stade de Chelsea, photographié le 14 mai 2013. Photo : Nate Loper / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Archive d’illustration, recadrée pour les vignettes.
Stamford Bridge, stade de Chelsea, photographié le 14 mai 2013. Photo : Nate Loper / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Archive d’illustration, recadrée pour les vignettes.

Le programme européen est dense, mais les anciens calendriers ne sont pas tous à jour. PSG–Lyon ne se jouera pas dimanche : la Ligue de football professionnel et le club parisien annoncent désormais la rencontre pour lundi 26 octobre à 20 h 30 à Paris, soit 19 h 30 à Dakar. Cette modification doit être prise en compte avant de préparer sa soirée football.

Samedi 24 octobre : Arsenal puis le derby londonien

Après le créneau de 11 h 30 consacré à Aston Villa–Manchester City, Arsenal reçoit Everton à 14 heures au Sénégal. Le club londonien indique 15 heures au Royaume-Uni. À Stamford Bridge, Chelsea confirme un début de match contre Tottenham à 17 h 30, heure britannique, soit 16 h 30 à Dakar.

Heure de DakarRencontreCompétition
14 h 00Arsenal – EvertonPremier League
16 h 00Naples – AS RomaSerie A
16 h 30Chelsea – TottenhamPremier League
16 h 30Dortmund – FrancfortBundesliga
18 h 45Lens – Paris FCLigue 1

Dimanche : le Clasico à 20 heures

Le calendrier officiel du FC Barcelone place la réception du Real Madrid au dimanche 25 octobre à 21 heures en Espagne. Cela correspond à 20 heures au Sénégal. Plus tôt, le Bayern se déplace à Fribourg : les clubs allemands annoncent 17 h 30 sur place, soit 16 h 30 à Dakar.

Heure de DakarRencontreCompétition
14 h 00Monaco – LilleLigue 1
14 h 00Crystal Palace – NewcastlePremier League
14 h 00Liverpool – BrightonPremier League
14 h 00Manchester United – BournemouthPremier League
16 h 15Marseille – Le HavreLigue 1
16 h 15Rennes – StrasbourgLigue 1
16 h 30Fribourg – Bayern MunichBundesliga
20 h 00FC Barcelone – Real MadridLiga

Pourquoi le décalage horaire change dimanche

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, les pays européens concernés passent à l’heure d’hiver. Le Sénégal conserve la même heure. Samedi, il faut retirer une heure à un horaire britannique et deux heures à un horaire français ou espagnol. À partir de dimanche, Londres et Dakar sont à la même heure, tandis que Paris, Barcelone et Munich ont une heure d’avance.

C’est pourquoi appliquer mécaniquement le décalage de samedi au match PSG–Lyon de lundi conduirait à une erreur. Le nouveau rendez-vous à retenir est bien lundi 26 octobre, 19 h 30 au Sénégal. L’annonce de la LFP fait suite à l’interdiction de l’organisation du match dimanche par la Préfecture de police.

Les horaires ci-dessus décrivent les rencontres programmées et ne constituent pas des résultats. Les compositions, présences des internationaux sénégalais et éventuels changements de dernière minute restent à vérifier sur les feuilles de match et les communications des organisateurs. Les chaînes annoncées pour la France ou le Royaume-Uni ne garantissent pas une diffusion identique au Sénégal.

Sources : Arsenal, Chelsea, FC Barcelone, Bayern Munich, LFP, programme de Ligue 1, Sport News Africa.

Stamford Bridge, stade de Chelsea, photographié le 14 mai 2013. Photo : Nate Loper / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Archive d’illustration, recadrée pour les vignettes. Photographie originalelicence CC BY 2.0.

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