Le programme européen est dense, mais les anciens calendriers ne sont pas tous à jour. PSG–Lyon ne se jouera pas dimanche : la Ligue de football professionnel et le club parisien annoncent désormais la rencontre pour lundi 26 octobre à 20 h 30 à Paris, soit 19 h 30 à Dakar. Cette modification doit être prise en compte avant de préparer sa soirée football.
Samedi 24 octobre : Arsenal puis le derby londonien
Après le créneau de 11 h 30 consacré à Aston Villa–Manchester City, Arsenal reçoit Everton à 14 heures au Sénégal. Le club londonien indique 15 heures au Royaume-Uni. À Stamford Bridge, Chelsea confirme un début de match contre Tottenham à 17 h 30, heure britannique, soit 16 h 30 à Dakar.
|Heure de Dakar
|Rencontre
|Compétition
|14 h 00
|Arsenal – Everton
|Premier League
|16 h 00
|Naples – AS Roma
|Serie A
|16 h 30
|Chelsea – Tottenham
|Premier League
|16 h 30
|Dortmund – Francfort
|Bundesliga
|18 h 45
|Lens – Paris FC
|Ligue 1
Dimanche : le Clasico à 20 heures
Le calendrier officiel du FC Barcelone place la réception du Real Madrid au dimanche 25 octobre à 21 heures en Espagne. Cela correspond à 20 heures au Sénégal. Plus tôt, le Bayern se déplace à Fribourg : les clubs allemands annoncent 17 h 30 sur place, soit 16 h 30 à Dakar.
|Heure de Dakar
|Rencontre
|Compétition
|14 h 00
|Monaco – Lille
|Ligue 1
|14 h 00
|Crystal Palace – Newcastle
|Premier League
|14 h 00
|Liverpool – Brighton
|Premier League
|14 h 00
|Manchester United – Bournemouth
|Premier League
|16 h 15
|Marseille – Le Havre
|Ligue 1
|16 h 15
|Rennes – Strasbourg
|Ligue 1
|16 h 30
|Fribourg – Bayern Munich
|Bundesliga
|20 h 00
|FC Barcelone – Real Madrid
|Liga
Pourquoi le décalage horaire change dimanche
Dans la nuit du 24 au 25 octobre, les pays européens concernés passent à l’heure d’hiver. Le Sénégal conserve la même heure. Samedi, il faut retirer une heure à un horaire britannique et deux heures à un horaire français ou espagnol. À partir de dimanche, Londres et Dakar sont à la même heure, tandis que Paris, Barcelone et Munich ont une heure d’avance.
C’est pourquoi appliquer mécaniquement le décalage de samedi au match PSG–Lyon de lundi conduirait à une erreur. Le nouveau rendez-vous à retenir est bien lundi 26 octobre, 19 h 30 au Sénégal. L’annonce de la LFP fait suite à l’interdiction de l’organisation du match dimanche par la Préfecture de police.
Les horaires ci-dessus décrivent les rencontres programmées et ne constituent pas des résultats. Les compositions, présences des internationaux sénégalais et éventuels changements de dernière minute restent à vérifier sur les feuilles de match et les communications des organisateurs. Les chaînes annoncées pour la France ou le Royaume-Uni ne garantissent pas une diffusion identique au Sénégal.
Sources : Arsenal, Chelsea, FC Barcelone, Bayern Munich, LFP, programme de Ligue 1, Sport News Africa.
Stamford Bridge, stade de Chelsea, photographié le 14 mai 2013. Photo : Nate Loper / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Archive d’illustration, recadrée pour les vignettes. Photographie originale — licence CC BY 2.0.
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