Le calendrier protocolaire de la délégation sénégalaise a changé. Une communication relayée par l’Agence de presse sénégalaise dans la nuit du 23 au 24 octobre annonce le report de la cérémonie de remise du drapeau national aux athlètes des JOJ Dakar 2026. La rencontre avait été annoncée pour ce samedi. Une nouvelle date devra être confirmée par les autorités compétentes.

Les athlètes sont déjà installés dans la région de Thiès

Ce report ne doit pas être confondu avec le calendrier de préparation sportive. Selon le CNOSS, cité par l’APS le 22 octobre, les 136 athlètes de la Team Sénégal ont rejoint jeudi matin leur camp de base à Guéréo, après un départ du stade Léopold Sédar Senghor. La délégation sénégalaise doit être engagée dans 23 disciplines.

Le centre se trouve dans la région de Thiès, à environ 14 kilomètres de Popenguine. L’APS y décrit une vingtaine de chambres, une pelouse naturelle et des espaces destinés aux cours, à la musculation et au massage. Des installations de football et de basketball complètent cet ensemble. Le choix de ce lieu concerne l’organisation du regroupement sénégalais.

Guéréo et le village olympique ont des fonctions distinctes

La même source précise que les athlètes sénégalais prennent leurs quartiers à Guéréo plutôt qu’au village olympique installé sur le campus de l’Université Amadou Mahtar Mbow. Il ne faut pas en déduire que l’ensemble des délégations étrangères est hébergé dans ce centre ou que les compétitions s’y dérouleront.

Le programme détaillé des séances de la délégation et les conditions éventuelles d’accès du public ne sont pas précisés dans les communications consultées. La localisation d’un camp de préparation ne vaut donc pas annonce d’entraînements ouverts aux visiteurs.

Le calendrier des Jeux reste le repère principal

Le Comité international olympique fixe l’ouverture officielle des JOJ au 31 octobre et leur clôture au 13 novembre 2026. Son dossier de presse précise que le baseball5 doit commencer dès le 30 octobre, avant la cérémonie d’ouverture. Les sites hôtes sont Dakar, Diamniadio et Saly.

Le CIO annonce environ 2 700 jeunes athlètes et 153 épreuves avec remise de médailles. Il distingue 25 sports de compétition et dix sports d’engagement. Ces chiffres concernent l’ensemble des Jeux, tandis que les 136 athlètes et les 23 disciplines mentionnés par le CNOSS se rapportent à la participation sénégalaise.

Pour le public de Thiès, Guéréo constitue ainsi un point d’ancrage local de la préparation nationale. Le prochain élément à suivre est la nouvelle date de la remise du drapeau, sans confondre cette cérémonie avec le lancement des épreuves ni avec les résultats sportifs encore à venir.

Sources : APS, report de la cérémonie ; APS, installation à Guéréo ; Leral, communication du CNOSS ; CIO, dossier de presse.

Préparation des volontaires des JOJ à Thiès, en septembre 2026. Photo d’archives Thièsinfo / Thiès TV ; elle ne représente ni le regroupement des athlètes à Guéréo ni une remise du drapeau.

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