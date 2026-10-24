Trois dates doivent être distinguées dans le programme de fin octobre à Thiès. La première concerne la sensibilisation communautaire annoncée par l’hôpital régional pour ce samedi 24 octobre. Les deux suivantes portent sur des journées de dépistage organisées dans des cadres différents, les 25 et 30 octobre. Les réunir dans un même calendrier permet d’éviter les confusions de lieu et d’organisateur.

Le 24 octobre, une caravane inscrite au programme hospitalier

Lors du lancement d’Octobre Rose, la direction de l’hôpital El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène avait annoncé une caravane pour le 24 octobre. Son objectif présenté était de renforcer l’information au contact des populations. Le compte rendu publié par Thièsinfo le 1er octobre mentionnait aussi la formation des professionnels de santé et une journée de dépistage gratuit en clôture de programme.

Le présent article rappelle cette annonce. Il ne constitue pas un compte rendu du déroulement de la caravane, dont l’itinéraire et les horaires détaillés ne figurent pas dans les éléments vérifiés pour cette édition.

Le 25 octobre, une journée au Casino Bountou Dépôt

Une autre affiche, diffusée dans l’agenda Thièsinfo, annonce pour dimanche 25 octobre au Casino Bountou Dépôt une journée portée par la Ville de Thiès et IUP-Santé. Elle mentionne le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, ainsi qu’un volet ophtalmologique. Une offre de lunettes est également annoncée, selon les modalités de l’opération.

Le caractère gratuit présenté sur l’affiche ne permet pas d’étendre cette gratuité à tous les actes, traitements ou équipements qui pourraient être prescrits par la suite. Les horaires précis, les conditions d’accueil et les modalités du volet lunettes doivent être confirmés auprès des organisateurs. Cette journée est distincte de celle annoncée par l’hôpital régional.

Le 30 octobre, le rendez-vous de l’hôpital régional

La direction de l’établissement a fixé au vendredi 30 octobre sa journée de dépistage gratuit ouverte à la population. Dans son intervention de lancement, Mariama Sow Cissokho avait appelé à lever les réticences liées à la peur et aux rumeurs. Elle avait également souligné la mobilisation de plusieurs catégories de professionnels au sein de l’hôpital.

Pour les personnes souhaitant participer, l’information utile est d’abord organisationnelle : vérifier la date, le lieu, l’horaire d’accueil et les documents éventuellement demandés. Le choix des examens et les suites à donner à un résultat relèvent ensuite des professionnels de santé présents. Une annonce de campagne ne remplace pas cet échange individuel.

Sources : Thièsinfo, programme présenté par l’hôpital régional le 1er octobre ; annonce publique de la journée du 25 octobre ; affiche reprise dans l’agenda Thièsinfo.

Affiche de la journée du 25 octobre au Casino Bountou Dépôt, déjà publiée dans l’agenda Thièsinfo. Elle ne concerne pas la journée hospitalière du 30 octobre.

Thiesinfo seyelatyr