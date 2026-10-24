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Idrissa Seck attendu le 27 octobre : les repères avant son point de presse


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 11:45 | Lu 55 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Le président de Rewmi donne rendez-vous à la presse mardi 27 octobre 2026 à 17 heures, à Dakar. L’annonce retient particulièrement l’attention à Thiès, ville à laquelle son parcours politique reste lié, sans révéler le contenu de son intervention.


Idrissa Seck. Image d’archives de la campagne de 2024, publiée sur Thièsinfo.
Idrissa Seck. Image d’archives de la campagne de 2024, publiée sur Thièsinfo.

Idrissa Seck doit s’adresser aux médias mardi 27 octobre, à 17 heures. L’annonce a été relayée vendredi 23 octobre par plusieurs médias sénégalais. Smedia précise le lieu mentionné dans l’invitation : la Résidence Les 4 Fleurs, à Fun City, sur la VDN à Dakar. Il s’agit d’un rendez-vous de presse annoncé, dont le déroulement reste à venir.

La date et le lieu sont connus, le contenu reste ouvert

L’invitation donne les informations pratiques de la rencontre, mais ne détaille pas les sujets que le président de Rewmi entend traiter. On ne peut donc pas en déduire une nouvelle alliance, une candidature ou une prise de position sur un dossier particulier. Ces éléments devront être appréciés à partir de ses propos effectivement prononcés.

La forte circulation de l’annonce traduit un intérêt médiatique. Seneweb la place parmi ses contenus les plus lus de la matinée du 24 octobre. Ce classement est un indicateur propre à ce site, à un moment donné ; il ne constitue ni un sondage d’opinion ni une mesure de popularité politique à l’échelle du pays.

Un rendez-vous qui concerne aussi le public thiessois

Ancien maire de Thiès et ancien Premier ministre, Idrissa Seck conserve une place particulière dans la mémoire politique locale. Son intervention sera ainsi suivie au-delà du seul cadre national : les lecteurs de Thiès pourront notamment examiner si des questions concernant la ville ou les collectivités sont abordées. L’annonce ne permet cependant pas d’affirmer qu’elles le seront.

Il convient également de nuancer l’idée d’une disparition totale de la scène publique. Thièsinfo a, par exemple, publié en mai 2026 un hommage d’Idrissa Seck à Abdoulaye Wade. Ce précédent montre qu’une période de moindre exposition médiatique ne signifie pas nécessairement l’absence de toute prise de parole.

Les points à vérifier lors de l’intervention

Le suivi éditorial reposera sur trois éléments : les thèmes réellement abordés, les propositions ou annonces formulées et les réponses données aux questions des journalistes. Une déclaration de principe, un engagement assorti d’une échéance et une décision formalisée n’ont pas la même portée. Les distinguer permettra de rendre compte de la rencontre sans anticiper ses conclusions.

La date annoncée coïncide avec un autre rendez-vous national, l’examen prévu du budget rectificatif à l’Assemblée. Cette proximité de calendrier ne prouve toutefois aucun lien entre les deux événements. En l’absence d’ordre du jour détaillé, la seule information certaine demeure l’invitation faite aux médias pour mardi à 17 heures, sous réserve d’une modification ultérieure communiquée par l’organisation.

Sources : Smedia, invitation et lieu ; Seneweb, 23 octobre ; archives Thièsinfo ; Le Soleil, calendrier parlementaire.

Idrissa Seck. Photographie d’archives déjà associée à ce brouillon Thièsinfo ; elle ne représente pas le point de presse annoncé.

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