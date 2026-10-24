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Budget 2026 : pourquoi le rendez-vous du 27 octobre à l’Assemblée est décisif


Rédigé le Samedi 24 Octobre 2026 à 11:00 | Lu 80 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


L’examen en séance plénière du projet de loi de finances rectificative est annoncé pour mardi 27 octobre 2026 à 10 heures. Les réserves formulées par le groupe parlementaire Pastef portent notamment sur les dépenses prioritaires et les conséquences des ajustements pour les ménages.


Illustration d’archives de l’Assemblée nationale, publiée par Thièsinfo.
Illustration d’archives de l’Assemblée nationale, publiée par Thièsinfo.

Le débat budgétaire se prolonge à l’Assemblée nationale. Selon Le Soleil, qui rapporte une communication de l’institution, la séance consacrée au projet n°40/2026 de loi de finances rectificative, initialement prévue vendredi 23 octobre, est reportée au mardi 27 octobre à 10 heures. Ce changement de calendrier intervient alors que le groupe parlementaire Pastef conteste plusieurs orientations du texte.

Les dépenses prioritaires au centre des réserves

Dans son communiqué du 23 octobre, relayé notamment par Seneweb, le groupe réclame la préservation des investissements consacrés aux services essentiels et aux infrastructures. La santé, l’éducation, l’eau et le développement productif figurent parmi les domaines mis en avant. Les députés demandent également que les ajustements budgétaires ne se traduisent pas par une pression supplémentaire sur le pouvoir d’achat.

Le traitement des subventions et de la fiscalité occupe une place importante dans ces demandes. Le groupe souhaite aussi des précisions sur les ressources du CERP et sur les engagements associés aux financements de la Banque mondiale. La rationalisation des structures publiques, la traçabilité de certaines dépenses et les travaux d’audit sur la dette apparaissent également dans les points soulevés.

Une étape parlementaire, pas encore un vote final

Les comptes rendus évoquant le refus du texte en commission doivent être lus avec précision. Une position prise au cours des travaux préparatoires ne remplace pas la décision de l’Assemblée en séance plénière. Le rendez-vous annoncé pour mardi constitue donc une étape distincte, au cours de laquelle le contenu soumis aux députés et l’issue des débats devront être observés.

Une loi de finances rectificative sert à modifier, en cours d’exercice, les prévisions et autorisations du budget. Pour comprendre le débat, il faut séparer les recettes attendues, les dépenses envisagées et les moyens de financement. Un montant annoncé ne renseigne pas, à lui seul, sur son calendrier de mobilisation ni sur son affectation finale.

Ce que les ménages et les territoires peuvent suivre

À Thiès comme dans les autres régions, l’intérêt concret du débat réside dans les choix qui toucheront les services publics, les projets d’équipement et les charges supportées par les ménages. Il serait toutefois prématuré d’attribuer une baisse ou une hausse précise à un produit ou à un service sans disposer d’une mesure adoptée et de ses modalités d’application.

Trois éléments permettront de lire la suite du dossier : les modifications éventuellement apportées au projet, les réponses données aux demandes d’explication et le résultat du vote. Le report au 27 octobre fournit une nouvelle échéance ; il ne permet pas de conclure à l’avance à l’adoption, au retrait ou au rejet définitif du texte.

Sources : Le Soleil, calendrier de l’Assemblée ; Seneweb, communiqué du groupe Pastef.

Illustration d’archives de l’Assemblée nationale, publiée par Thièsinfo.

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