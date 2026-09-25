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VOL D'UN CHEVAL ET D'UNE CHARRETTE : DEUX ANS FERME POUR LE PRINCIPAL PRÉVENU


Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 17:05 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire pour le moins inhabituelle a été jugée devant le Tribunal de grande instance de Kaffrine.


VOL D'UN CHEVAL ET D'UNE CHARRETTE : DEUX ANS FERME POUR LE PRINCIPAL PRÉVENU

A. C. était poursuivi pour le vol d'un attelage composé d'un cheval et d'une charrette à Dakar.
 

Selon le dossier, la charrette aurait été dérobée au niveau du terrain Acapes des Parcelles-Assainies.
 

Après le vol, A. C. aurait pris la direction de la région de Kaffrine avec l'attelage, avec l'intention de le revendre.
 

À la barre, le prévenu a reconnu les faits. Il a expliqué avoir conduit le cheval et la charrette de Dakar jusqu'à Missira Wadène, effectuant le trajet en quatre jours de marche.
 

Une fois arrivé dans la région de Kaffrine, il aurait contacté son ami O. S. afin que celui-ci l'aide à trouver un acheteur.
 

Les deux hommes auraient ensuite tenté de vendre la charrette au marché local pour seulement 20 000 F CFA.
 

Le prix proposé aurait éveillé les soupçons des commerçants et des riverains, qui ont alerté les forces de l'ordre. Les deux hommes ont été interpellés avant que la vente ne soit conclue.
 

À l'issue du procès, A. C. a été reconnu coupable de vol et condamné à deux ans de prison ferme, ainsi qu'à une amende de 500 000 F CFA.
 
Son ami O. S., poursuivi pour complicité de vol, a écopé de trois mois de prison.



Lat Soukabé Fall

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