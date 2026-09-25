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PARCELLES ASSAINIES : UN APPRENTI-CHAUFFEUR DÉFÉRÉ POUR UN VOL DANS UNE MOSQUÉE


Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 16:53 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Aux Parcelles-Assainies, Unité 14, un apprenti-chauffeur de 26 ans, Moustapha Ba, domicilié à Jaxaay, a été interpellé puis déféré au parquet de Dakar pour un vol présumé dans une mosquée.


PARCELLES ASSAINIES : UN APPRENTI-CHAUFFEUR DÉFÉRÉ POUR UN VOL DANS UNE MOSQUÉE

Les faits se sont produits le 23 septembre vers 14 heures.
 

Selon les informations rapportées, un fidèle, M. Dramé, était entré dans la mosquée pour prier après avoir laissé ses bagages à l'entrée.
 

Un témoin, A. Ndiaye, aurait vu Moustapha Ba s'emparer des affaires avant de tenter de partir.
 

Le témoin l'aurait poursuivi et aidé à l'interpeller.
 

Les bagages contenaient notamment des produits insecticides en spray et en poudre.
 

Lors de son audition, le mis en cause aurait reconnu les faits tout en invoquant l'influence de Satan et en demandant la clémence de la justice.
 
Il a ensuite été déféré au parquet de Dakar.



Lat Soukabé Fall

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