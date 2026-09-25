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Kaolack : une grossesse à 15 ans devant la justice


Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 17:01 | Lu 63 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Kaolack, une affaire de viol présumé sur une mineure de 15 ans a été portée devant les enquêteurs après l'accouchement de l'adolescente.


Kaolack : une grossesse à 15 ans devant la justice

Selon les informations rapportées, les faits remontent à neuf mois. Le père de la jeune fille a saisi la police le 23 septembre, après l'échec d'un arrangement à l'amiable et l'arrêt d'une aide financière qui aurait été promise par le mis en cause.
 

Le père a porté plainte pour viol, pédophilie et détournement de mineure.
 

Le principal mis en cause, Ibrahima T., âgé de 27 ans, aurait reconnu être à l'origine de la grossesse et aurait promis une aide financière.
 

La situation a changé lorsque la jeune fille a été hospitalisée au Centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass. Les médecins ont recommandé une césarienne en raison de l'immaturité du bassin de la jeune patiente.
 

Le mis en cause, interpellé par les enquêteurs, a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la mineure, tout en soutenant qu'ils entretenaient une relation sentimentale.
 

Entendue à l'hôpital, la jeune fille a également évoqué cette relation.
 

Le rapport médical versé au dossier fait état d'une grossesse de 39 semaines. L'accouchement par césarienne a permis la naissance d'un garçon.
 
L'enquête doit permettre de déterminer les responsabilités dans cette affaire.



Lat Soukabé Fall

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