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PARCELLES ASSAINIES : UN HOMME DE 62 ANS RETROUVÉ MORT DANS SA CHAMBRE


Rédigé le Vendredi 25 Septembre 2026 à 16:57 | Lu 49 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Aux Parcelles-Assainies, Unité 1, un homme de 62 ans a été retrouvé mort dans sa chambre le 23 septembre vers 20 heures.


PARCELLES ASSAINIES : UN HOMME DE 62 ANS RETROUVÉ MORT DANS SA CHAMBRE

Le corps était dans un état de décomposition avancée.
 

Ce sont les odeurs qui auraient alerté les colocataires de la victime. Les policiers du commissariat d'arrondissement de Golf-Sud ont été appelés sur les lieux.
 

Après ouverture de la chambre, ils ont découvert le corps de S. B. D., qui vivait seul dans cette pièce depuis environ deux ans.
 

Son frère, P. C. I. D., domicilié à Thiaroye, s'est rendu sur place après avoir été informé.
 

Le médecin légiste, Dr S. Sow, de l'hôpital Daal Jamm, a effectué les constatations. Toutefois, l'état très avancé de décomposition du corps ne permettait pas de pratiquer une autopsie.
 

Les causes exactes du décès n'ont donc pas pu être déterminées.
 
Le service d'hygiène a procédé à la désinfection de la chambre. Sur instruction du procureur Saliou Dicko, les sapeurs-pompiers ont procédé à l'enlèvement du corps en vue de son inhumation.



Lat Soukabé Fall

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