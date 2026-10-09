VÉLINGARA : POUR AVOIR ÉBOUILLANTÉ UN VOLEUR PRÉSUMÉ, IL SE RETROUVE DEVANT LA JUSTICE

Une affaire opposant deux hommes devant la justice illustre les conséquences possibles du recours à la violence pour régler un différend. A. Diarra est poursuivi pour coups et blessures volontaires après avoir, selon les informations rapportées par la presse, ébouillanté A. Ba, qu’il soupçonnait de voler des volailles dans son domicile.



Les faits se seraient déroulés au mois de septembre dernier. Selon le récit publié, A. Diarra aurait été excédé par des vols répétés de poulets dans sa concession. Il aurait alors surpris A. Ba lors d’une intrusion nocturne présumée.



Au lieu de remettre le suspect aux forces de l’ordre, il aurait décidé de le punir lui-même. Le récit des faits indique qu’il lui aurait attaché les mains avant de les plonger dans de l’eau chaude, provoquant des brûlures importantes.





Une incapacité temporaire de travail de 21 jours

L’audience renvoyée au 28 octobre

Les blessures subies par A. Ba auraient nécessité une prise en charge médicale. Selon les informations rapportées, un certificat médical fait état d’une incapacité temporaire de travail de 21 jours.À la suite des faits, une procédure judiciaire a été engagée contre A. Diarra, poursuivi pour coups et blessures volontaires. L’affaire présente ainsi une situation où l’homme qui affirme avoir voulu protéger ses biens est lui-même devenu prévenu devant la justice.La question du vol présumé devra être distinguée de celle des violences dénoncées. Le fait de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction ne donne pas le droit de lui infliger des sévices. Il appartient aux autorités compétentes de constater les faits, de recueillir les preuves et de déterminer les responsabilités.Selon les informations publiées, l’affaire a été renvoyée au 28 octobre 2026 afin de permettre à la partie civile de poursuivre ses soins.En attendant l’examen du dossier, les circonstances exactes des faits et les responsabilités de chacun devront être appréciées dans le cadre de la procédure judiciaire.Cette affaire remet au centre du débat la nécessité de privilégier les voies légales en cas de vol ou de tentative de vol. La protection des biens ne saurait justifier des actes de violence susceptibles d’entraîner de lourdes conséquences physiques et judiciaires.