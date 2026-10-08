Une adolescente de 16 ans met en cause son oncle : une enquête ouverte à Diamaguène

Une affaire familiale particulièrement grave a conduit à l’interpellation d’un homme de 28 ans au quartier Diamaguène, dans la banlieue dakaroise. Selon les informations rapportées par plusieurs médias sénégalais, Yaya Sonko, électricien en bâtiment domicilié au quartier Abdou Ndiaye, est soupçonné de viols répétés sur sa nièce, une adolescente âgée de 16 ans.



L’affaire a éclaté à la suite d’une plainte déposée le 4 septembre 2026 par B. Baldé, la mère de la jeune fille. Dans sa déposition, cette dernière aurait expliqué que sa fille lui avait révélé subir des violences sexuelles présumées de la part de son oncle.



D’après les déclarations rapportées par la presse, les faits se seraient produits à plusieurs reprises sur une période de plus de deux ans. Le suspect aurait profité des absences de la mère pour se retrouver seul avec l’adolescente au domicile familial, notamment dans la chambre conjugale.





Une accusation particulièrement préoccupante

Un mois de recherches avant l’interpellation

La protection des mineurs au cœur des préoccupations

Selon les éléments rapportés par les médias, la jeune fille aurait également confié aux enquêteurs que son oncle lui prêtait son téléphone portable après les faits présumés, lui permettant ainsi de jouer ou de regarder des vidéos sur les réseaux sociaux.Autre élément évoqué dans le dossier : le mis en cause lui aurait demandé de désigner son propre père comme auteur des abus si l’affaire venait à être découverte. Cette accusation, si elle était établie, constituerait un élément particulièrement préoccupant dans les circonstances de cette affaire.Entendue par les enquêteurs, l’adolescente aurait confirmé les déclarations de sa mère. Une réquisition aurait ensuite été adressée au centre de santé de Sicap Mbao pour un examen gynécologique. Les résultats médicaux rapportés par la presse font état de lésions hyménales anciennes. Ces constatations doivent toutefois être appréciées dans le cadre global de l’enquête judiciaire et ne suffisent pas, à elles seules, à établir toutes les circonstances des faits dénoncés.Après le dépôt de la plainte, les policiers du poste de Diamaguène-Sicap Mbao auraient effectué plusieurs passages au domicile du suspect sans parvenir à le retrouver. Ce dernier a finalement été interpellé à Diamaguène après environ un mois de recherches, selon les informations publiées le 8 octobre 2026.Lors de son audition, l’homme aurait contesté les faits qui lui sont reprochés. Le procureur de la République a été informé de l’affaire et l’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits dénoncés et d’établir les responsabilités éventuelles.Cette affaire présumée remet en lumière la question de la protection des enfants et des adolescents contre les violences sexuelles, y compris au sein du cercle familial. Elle rappelle également l’importance de prendre au sérieux la parole des mineurs, de signaler les situations suspectes aux autorités compétentes et de garantir aux victimes présumées un accompagnement adapté.À ce stade, les faits demeurent des accusations faisant l’objet d’une enquête. La responsabilité pénale du mis en cause devra être établie par la justice, dans le respect de la présomption d’innocence et des droits de toutes les parties.