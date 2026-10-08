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Tribunal de Thiès : le conducteur de Jakarta accusé d’avoir vidé un compte Wave


Rédigé le Jeudi 8 Octobre 2026 à 11:09 | Lu 35 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un trajet en moto qui tourne au vol. À Thiès, un conducteur de Jakarta, identifié par les initiales O. Samb, a comparu devant le tribunal des flagrants délits pour des faits de vol de téléphone. Selon les éléments présentés à l’audience, le mis en cause aurait profité d’un paiement par Wave pour s’emparer du téléphone de son passager avant de prendre la fuite et de vider son compte électronique de 69 000 FCFA.


Tribunal de Thiès : le conducteur de Jakarta accusé d’avoir vidé un compte Wave

Les faits remontent à un trajet effectué par O. Samb avec T. Diallo comme passager. Arrivé à destination, ce dernier aurait voulu régler le prix de la course à travers Wave.
 
C’est à ce moment que le conducteur aurait demandé à son passager de lui remettre son téléphone afin de scanner le code nécessaire à la transaction.
 
Mais, selon les déclarations rapportées à la barre, une fois l’appareil entre ses mains, O. Samb aurait brusquement démarré sa moto et pris la fuite avec le téléphone.
 
L’affaire ne se serait pas limitée au vol de l’appareil. Le compte Wave de la victime, qui contenait 69 000 FCFA, aurait également été vidé après la disparition du téléphone.
 

Le téléphone revendu à un réparateur

Après les faits, O. Samb aurait cherché à se débarrasser rapidement du téléphone. Il l’aurait vendu pour 25 000 FCFA à C. Diouf, un réparateur de téléphones.
 
Poursuivi pour recel, C. Diouf a reconnu devant le tribunal avoir acheté l’appareil. Il a toutefois expliqué qu’il ignorait qu’il s’agissait d’un téléphone volé.
 
D’après ses déclarations, O. Samb se serait présenté dans sa boutique en affirmant vouloir vendre son téléphone pour pouvoir payer des ordonnances. Le réparateur aurait alors cru que l’appareil lui appartenait réellement.
 
C. Diouf a également précisé qu’il s’agissait, selon lui, de la première fois que le conducteur lui vendait un téléphone. Il a ensuite revendu l’appareil pour 35 000 FCFA.
 

La victime réclame 469 000 FCFA

À la barre, T. Diallo a donné des précisions sur son préjudice. Il a déclaré avoir acheté le téléphone pour 300 000 FCFA.
À cette somme s’ajoutent les 69 000 FCFA qui auraient été retirés de son compte Wave après le vol. La victime réclame ainsi 469 000 FCFA au titre des dommages et intérêts.
 

Les réquisitions du parquet

À l’issue des débats, le procureur de la République a requis six mois de prison ainsi qu’une amende de 50 000 FCFA contre O. Samb.
 
Concernant C. Diouf, poursuivi pour recel, le parquet a requis deux mois de prison et une amende de 100 000 FCFA.
 
Le tribunal des flagrants délits de Thiès a finalement mis l’affaire en délibéré. La décision du tribunal devra déterminer la responsabilité pénale des deux prévenus et les éventuelles sanctions à leur encontre.
 
Cette affaire met également en lumière les risques liés à l’utilisation d’un téléphone pour effectuer des opérations financières, notamment lorsque l’appareil donne directement accès à un compte de paiement mobile.


Lat Soukabé Fall

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