Touba : un garçon de 12 ans accuse un maçon

Selon les informations rapportées par la presse, l’affaire a été portée à l’attention des forces de l’ordre après que des agents chargés de la surveillance des abords de la Grande Mosquée de Touba ont remarqué les deux garçons dans des circonstances jugées suspectes.





Conduits au commissariat pour être entendus, les deux intéressés auraient expliqué être arrivés de Mbour le 8 septembre, avec l’intention de s’installer à Touba pour exercer une activité de récupération.





Au cours de son audition, le garçon âgé de 12 ans aurait accusé son compagnon de l’avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises alors qu’ils se trouvaient à Mbour.





Le mis en cause aurait, selon les mêmes sources, reconnu les faits qui lui sont reprochés. Un examen médical effectué à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni aurait par ailleurs relevé des lésions traumatiques compatibles avec les déclarations du mineur.



L’enquête se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances des faits et d’établir les éventuelles responsabilités. Le suspect reste présumé innocent jusqu’à une éventuelle décision de justice.

