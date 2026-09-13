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Hersent : Ousmane Diagne renouvelle son engagement aux côtés du président de la République


Rédigé le Dimanche 13 Septembre 2026 à 19:38 | Lu 135 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Hersent, à Thiès, le ministre Ousmane Diagne a rencontré les femmes de « Deer Gui » dans une ambiance marquée par la mobilisation et les échanges sur les préoccupations locales. Il en a profité pour réaffirmer son engagement à travailler aux côtés du président de la République et à accompagner son action.


Hersent : Ousmane Diagne renouvelle son engagement aux côtés du président de la République

La rencontre avec les femmes de « Deer Gui » a été l’occasion pour le ministre Ousmane Diagne de réaffirmer sa volonté de rester engagé aux côtés du président de la République.
 

Face aux femmes mobilisées, Me Diagne a renouvelé son engagement à travailler avec le chef de l’État et à contribuer, à son niveau, à la réalisation des objectifs et des projets en faveur des populations.
 

Le ministre a également profité de cette rencontre pour revenir sur certaines questions concernant Hersent, notamment celle de l’éclairage public.
 

Sur ce point, Ousmane Diagne a dénoncé ce qu’il considère comme un acte déloyal du maire de la Ville de Thiès, Babacar Diop. Selon lui, la Ville n’avait jamais éclairé Hersent et aurait attendu le dernier moment pour intervenir afin de marquer sa présence.
 

Me Diagne affirme que c’est lui-même qui avait présenté les habitants de Hersent dans le cadre des démarches engagées pour répondre à leurs préoccupations.
 

Il a également rappelé, dans son intervention, les rôles et responsabilités des maires de commune, insistant sur la nécessité de respecter les compétences de chaque collectivité et de privilégier la collaboration au service des populations.
 

La rencontre s’est déroulée en présence du ministre Thierno Alia Mbengue, aux côtés des femmes de « Deer Gui ».
 

À travers cette mobilisation, ces dernières ont réaffirmé leur proximité avec Ousmane Diagne. Le ministre, pour sa part, a voulu rassurer sur la continuité de son engagement politique et institutionnel, tout en réaffirmant sa volonté de travailler aux côtés du président de la République.
 
Cette rencontre à Hersent aura ainsi été à la fois un moment de mobilisation, d’échanges sur les préoccupations du quartier et de clarification de la position de Me Ousmane Diagne sur son engagement aux côtés du chef de l’État.



Lat Soukabé Fall

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