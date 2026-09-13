Alors qu’il était perché au sommet de l’un d’eux, une importante branche l’a percuté de plein fouet à la tête.
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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Accident à Thiès : une branche tombe sur la tête d’un élagueur
Un accident spectaculaire s’est produit dimanche à la Cité Ballabey, à Thiès. Un élagueur d’une cinquantaine d’années a été violemment heurté par une grosse branche alors qu’il se trouvait au sommet d’un caïlcédrat.
Alors qu’il était perché au sommet de l’un d’eux, une importante branche l’a percuté de plein fouet à la tête.
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