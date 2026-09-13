Accident à Thiès : une branche tombe sur la tête d’un élagueur

Sous la violence du choc, l’élagueur a momentanément perdu connaissance. Il est toutefois resté suspendu dans l’arbre, rendant son évacuation particulièrement délicate.



Alerté, l’un de ses collègues est monté à son tour pour lui porter assistance. À l’aide de plusieurs cordes, les travailleurs ont entrepris de sécuriser la victime et de la faire descendre.



L’intervention des sapeurs-pompiers a ensuite permis d’accélérer l’opération de sauvetage. Une fois au sol, la victime a reçu les premiers soins avant d’être évacuée vers l’hôpital régional de Thiès pour une prise en charge médicale.



Cet accident relance également la question de la sécurité autour des caïlcédrats dans la capitale du Rail. Avec l’installation de l’hivernage, plusieurs arbres se sont déjà affaissés ou sont tombés, provoquant des dégâts matériels dans différents secteurs de la ville.



La prudence reste donc de mise lors des opérations d’élagage, particulièrement sur des arbres de grande hauteur et dont certaines branches peuvent présenter des risques pour les travailleurs comme pour les populations.

L’homme intervenait avec plusieurs de ses collègues pour procéder à l’élagage de caïlcédrats, ces grands arbres présents dans plusieurs quartiers de Thiès.Alors qu’il était perché au sommet de l’un d’eux, une importante branche l’a percuté de plein fouet à la tête.