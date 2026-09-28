Touba : un boutiquier de 60 ans condamné à deux ans ferme dans une affaire impliquant une adolescente

Le 22 juillet 2026, son père, Aliou Sall, ancien policier, s’était présenté au commissariat spécial de Touba afin de signaler la situation.



Les investigations ont ensuite conduit les enquêteurs vers un homme âgé de 60 ans, El H. Niang, boutiquier et voisin de la famille.



La jeune fille, âgée de 16 ans, aurait désigné le commerçant comme étant le père de son enfant.

Un examen médical réalisé à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni aurait ensuite confirmé la grossesse.



Entendue dans le cadre de la procédure, l’adolescente aurait porté de graves accusations contre le prévenu.

Elle aurait notamment affirmé avoir subi des violences sexuelles et des menaces.



Convoqué devant la justice, El H. Niang a reconnu un élément essentiel du dossier : il a admis être le père de l’enfant.



En revanche, il a contesté l’accusation de viol.



Selon sa version, la relation aurait été consentie.



Cette contestation n’a toutefois pas empêché le dossier de suivre son cours devant la juridiction compétente.

Les débats ont notamment porté sur les déclarations de l’adolescente, les constatations médicales et les déclarations du prévenu.



Le parquet avait requis une peine de cinq ans de prison ferme.



Après examen du dossier, le tribunal a rendu sa décision.



El H. Niang a été condamné à deux ans de prison ferme.



Cette affaire intervient dans un contexte où les dossiers impliquant des mineurs font l’objet d’une attention particulière de la part des autorités judiciaires.



La décision prononcée par le tribunal constitue l’issue de première instance rapportée dans ce dossier.

L’affaire avait éclaté après la découverte de la grossesse de l’adolescente.