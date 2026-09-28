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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Touba : un boutiquier de 60 ans condamné à deux ans ferme dans une affaire impliquant une adolescente
Une affaire impliquant un homme de 60 ans et une adolescente de 16 ans a été jugée à Touba. Le prévenu, boutiquier et père de quatre enfants, a été condamné à deux ans de prison ferme après avoir reconnu être le père de l’enfant porté par la jeune fille, tout en contestant les accusations d’agression sexuelle.
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Mercredi 30 Septembre 2026 - 16:02 Kafountine : un nouveau-né retrouvé enterré derrière un bar, deux femmes arrêtées
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Mercredi 30 Septembre 2026 - 14:40 Pikine : il promet un iPhone 17 à une femme mariée, son mari lui tend un piège
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