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Pikine : il promet un iPhone 17 à une femme mariée, son mari lui tend un piège


Rédigé le Mercredi 30 Septembre 2026 à 14:40 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Une affaire de harcèlement sexuel présumé a conduit un soudeur métallique de 26 ans devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. L’homme aurait multiplié les avances à une femme mariée, allant jusqu’à lui proposer de quitter son époux et lui promettre un iPhone 17. Le mari, informé des démarches, a organisé un piège qui a conduit à son interpellation.


Pikine : il promet un iPhone 17 à une femme mariée, son mari lui tend un piège

L’histoire commence le 25 septembre 2026. Ch. M. Guèye, soudeur métallique domicilié à Pikine Tally Boumak, contacte F. Diaw. D’après les déclarations rapportées dans le dossier, le jeune homme aurait d’abord expliqué qu’il avait appelé par erreur.
 

La conversation ne s’est toutefois pas arrêtée à ce premier contact. Il aurait ensuite proposé à la dame de travailler dans la vente de parfums. La proposition ayant été refusée, l’intéressé aurait continué à la contacter par téléphone.
 

Selon la plaignante, les échanges auraient progressivement pris une tournure personnelle. Le jeune homme lui aurait fait des avances et lui aurait demandé de quitter son mari afin de l’épouser.
 

Pour convaincre son interlocutrice, il lui aurait même promis de lui offrir un iPhone 17.
 

La femme a alors informé son époux, Kh. Mbengue. Celui-ci lui aurait conseillé de conserver les échanges et d’enregistrer les appels afin de disposer d’éléments permettant de documenter les propositions qui lui étaient faites.
 

Le couple décide ensuite de tendre un piège au jeune homme.
 

F. Diaw lui aurait fait croire que son mari était absent et qu’elle pouvait le recevoir à son domicile. Convaincu de pouvoir rencontrer la femme, Ch. M. Guèye aurait quitté Pikine en transport en commun avant de descendre au marché Boubess.
 

Mais à son arrivée, le scénario ne s’est pas déroulé comme prévu. Accueilli par la femme, il aurait été intercepté par son mari. Des policiers se trouvant à proximité ont ensuite été sollicités et le jeune homme leur a été remis.
 

Conduit au commissariat de Wakhinane-Nimzath, Ch. M. Guèye a été interrogé sur les différents contacts avec F. Diaw.
 

D’après les éléments rapportés, il aurait reconnu avoir appelé la femme et lui avoir fait plusieurs propositions. Il aurait également admis lui avoir demandé de quitter son mari pour l’épouser.
 

Le jeune homme aurait expliqué aux enquêteurs qu’il souhaitait avoir une relation avec elle et que la proposition professionnelle constituait également un moyen de se rapprocher d’elle.
 

À l’issue de l’enquête, Ch. M. Guèye a été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye.
 
Le parquet a décidé de son placement sous mandat de dépôt. Il reste désormais à la justice de déterminer les suites judiciaires de cette affaire et la qualification définitive des faits reprochés au mis en cause.



Lat Soukabé Fall

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