Kafountine : un nouveau-né retrouvé enterré derrière un bar, deux femmes arrêtées

Dans le cadre de l’enquête, deux femmes ont été interpellées. Elles seraient actuellement entendues par les enquêteurs afin de déterminer les circonstances exactes du décès du nouveau-né et les conditions dans lesquelles son corps a été enterré.



Les investigations se poursuivent pour établir les responsabilités et apporter des réponses aux nombreuses interrogations soulevées par cette affaire. Une enquête devra notamment déterminer l’identité de la mère, les circonstances de la naissance et les causes exactes du décès.



L’affaire reste entre les mains des autorités compétentes, dans l’attente des résultats des investigations et, le cas échéant, des suites judiciaires.

Selon les premiers éléments rapportés, le corps du bébé aurait été dissimulé dans un trou creusé à proximité de l’établissement. Alertées, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux et ont procédé aux premières constatations.