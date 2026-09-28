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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Kafountine : un nouveau-né retrouvé enterré derrière un bar, deux femmes arrêtées
Un nouveau-né a été retrouvé enterré derrière un bar à Kafountine, dans le département de Bignona. La découverte a suscité une vive émotion dans la localité.
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Mercredi 30 Septembre 2026 - 15:42 Touba : un boutiquier de 60 ans condamné à deux ans ferme dans une affaire impliquant une adolescente
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Mercredi 30 Septembre 2026 - 14:40 Pikine : il promet un iPhone 17 à une femme mariée, son mari lui tend un piège
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