Touba : le drame d’un homme de 70 ans après une accusation

Le quartier Ndiakhaye de Touba est plongé dans la consternation après la découverte du corps sans vie d’un homme de 70 ans, identifié par les initiales E. H. B. D.





Selon les témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, le drame serait lié à une accusation de vol portée contre le septuagénaire par un voisin, prénommé Diagne. Ce dernier l’aurait mis en cause dans une affaire de disparition de moutons.





D’après les déclarations de l’épouse du défunt, N. M. N., son mari aurait très mal vécu cette accusation, qu’il considérait comme une atteinte à son honneur. La veille du drame, il lui aurait fait part de son malaise avant de lui révéler les accusations dont il faisait l’objet.





Durant la nuit, l’homme aurait manifesté une profonde détresse. Le lendemain matin, vers 8 heures, alors que son épouse s’apprêtait à partir travailler, il lui aurait indiqué qu’il comptait se rendre chez le délégué de quartier pour évoquer l’affaire avec lui.





Quelques heures plus tard, entre 11 heures et midi, le septuagénaire s’est rendu à l’atelier de menuiserie métallique de son fils, âgé de 24 ans. Il aurait emprunté un outil électrique, expliquant qu’il en avait besoin pour effectuer des travaux à la maison.





Vers 14 heures, son fils est rentré au domicile familial. Alerté par sa sœur âgée de 13 ans, il s’est rendu dans l’arrière-cour, où il a découvert son père sans vie.





Les secours et les forces de l’ordre ont rapidement été alertés. Les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps vers la morgue du Centre hospitalier national Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.





Les éléments du commissariat d’arrondissement de Touba Tawfekh, qui se sont rendus sur place, ont procédé aux premières constatations. Une réquisition médicale a également été établie afin de déterminer les circonstances exactes du décès.



Une enquête judiciaire a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire et établir les circonstances ayant conduit au décès du septuagénaire.

