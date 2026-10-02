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Tivaouane : deux agresseurs attaquent un jakartaman à coups de piment


Rédigé le Samedi 3 Octobre 2026 à 01:18 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un conducteur de moto Jakarta a échappé de peu à une agression à Tivaouane. Deux individus, qui s’étaient présentés comme de simples clients, auraient tenté de lui arracher sa moto après l’avoir attaqué en pleine course.


Tivaouane : deux agresseurs attaquent un jakartaman à coups de piment
Selon le récit de la victime, les deux hommes l’avaient sollicité pour les conduire vers Keur Bakar, un village situé dans les environs de Tivaouane. C’est au cours du trajet que la situation aurait brusquement dégénéré.
Les deux passagers auraient projeté de la poudre de piment dans les yeux du conducteur, afin de le désorienter. Dans la foulée, l’un d’eux aurait brandi une machette pour le contraindre à abandonner sa moto.
Pris de panique et craignant pour sa sécurité, le jakartaman n’a pas tenté de résister. Il aurait alors laissé son engin aux mains des agresseurs, privilégiant sa vie et son intégrité physique.
 
Mais le plan des deux individus ne s’est finalement pas déroulé comme prévu. Après avoir récupéré la moto, ils auraient tenté de la démarrer afin de prendre la fuite. Sans succès.
 
Le conducteur avait en effet pris la précaution de conserver discrètement la télécommande permettant de mettre la moto en marche. Privés de cet élément indispensable, les deux suspects se sont retrouvés dans l’incapacité de repartir avec le Jakarta.
 
Face à cet échec, ils ont finalement abandonné leur tentative et pris la fuite.
 
La victime, qui a échappé à un vol mais également à une agression qui aurait pu avoir de graves conséquences, pourrait fournir aux enquêteurs des informations utiles sur les deux suspects.
 
L’affaire pourrait désormais faire l’objet d’une enquête afin de retrouver les auteurs présumés de cette tentative de vol de moto.


Lat Soukabé Fall

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