Football féminin : l’abbé Théo prend les rênes des Tigresses de Thiès

Les Tigresses de Thiès affichent de nouvelles ambitions. À la tête de l’équipe féminine de Saint-Gabriel de Thiès, l’abbé Théo entend consolider les acquis du club tout en offrant aux joueuses un environnement susceptible de favoriser leur progression vers le haut niveau.

Présent aux côtés des joueuses et de l’encadrement technique, le nouveau président a insisté sur la nécessité d’accompagner davantage ces jeunes footballeuses, dont certaines ambitionnent de construire une carrière professionnelle, au Sénégal comme à l’international.

« Je suis là en qualité de président de l’équipe féminine des Tigresses de Saint-Gabriel de Thiès. Aujourd’hui, nous sommes là pour encourager les jeunes joueuses, le staff et les entraîneurs afin de pouvoir davantage les encadrer », a-t-il expliqué.

Une équipe portée par le diocèse de Thiès

Selon l’abbé Théo, l’histoire des Tigresses est intimement liée au diocèse de Thiès. L’équipe aurait vu le jour au sein de l’hôpital Saint-Jean de Dieu, à l’initiative de membres du personnel et avec le soutien de responsables religieux. Elle a ensuite bénéficié de l’accompagnement du diocèse, qui entend aujourd’hui poursuivre cette mission.

Le président insiste cependant sur la vocation ouverte de la formation. Pour lui, l’appartenance confessionnelle ne constitue aucunement un critère d’intégration. Il souligne que l’équipe compte notamment de nombreuses joueuses musulmanes.

« Notre objectif est de nous appuyer sur la doctrine sociale de l’Église, dont l’un des principes fondamentaux est la dignité humaine. Sans distinction, nous voulons soutenir toutes les jeunes filles qui sont ici », a-t-il déclaré.

Un appel aux entreprises et aux bonnes volontés

Pour franchir un nouveau cap, les dirigeants souhaitent également mobiliser les acteurs économiques de Thiès et de sa région. L’abbé Théo appelle les entreprises, les organisations féminines et les bonnes volontés à accompagner une équipe confrontée notamment à un déficit de visibilité et de moyens.

« Dans la région de Thiès, il y a beaucoup d’entreprises et de structures qui peuvent aider ces jeunes filles à développer leur talent et à envisager des carrières professionnelles internationales », a-t-il plaidé.

La nouvelle direction veut ainsi mieux faire connaître une formation qui dispose déjà, selon ses responsables, d’un palmarès significatif dans le football féminin sénégalais. Le président évoque notamment plusieurs victoires en Coupe du Sénégal et deux titres de champion national.

Cette volonté de gagner en visibilité explique également l’ouverture du club aux médias. Pour ses responsables, une meilleure exposition pourrait faciliter la recherche de partenaires et de sponsors capables d’accompagner durablement le projet sportif.

Raymond Alber nommé directeur technique

La restructuration des Tigresses de Thiès s’accompagne également d’un renforcement de l’encadrement technique. Raymond Alber a été présenté comme nouveau directeur technique du club. Il dit avoir accepté cette mission avec l’ambition de bâtir un projet allant au-delà des seuls résultats immédiats.

« C’est une nouvelle ambition pour moi. Nous voulons créer quelque chose de nouveau pour le sport à Thiès à travers cette équipe féminine, notamment avec la formation des petites catégories et le maintien de l’équipe au niveau de la Ligue 1 sénégalaise », a-t-il indiqué.

Le nouveau directeur technique place la collaboration entre les différentes composantes du club au cœur de sa feuille de route. Il souhaite travailler étroitement avec les entraîneurs, l’administration, la présidence ainsi que les différents responsables de l’équipe, tout en recherchant de nouveaux soutiens à Thiès et ailleurs au Sénégal.

La Coupe du Sénégal dans le viseur

Sur le plan sportif, les ambitions sont clairement affichées. Les Tigresses veulent jouer les premiers rôles cette saison et viser un trophée national.

« Notre rêve et notre point de mire, c’est d’arriver à remporter la Coupe du Sénégal », a déclaré l’abbé Théo, tout en appelant à avancer progressivement en fonction des performances et des moyens dont disposera l’équipe.

Raymond Alber se montre également ambitieux. Le directeur technique évoque la conquête de trophées nationaux et, à moyen terme, une participation aux compétitions africaines.

« Nous voulons conquérir le championnat du Sénégal et, pourquoi pas, l’Afrique », a-t-il lancé, convaincu que la qualité de l’encadrement technique peut permettre aux Tigresses de franchir un nouveau palier.

Autour de l’abbé Théo, président du club, et de Raymond Alber, nouveau directeur technique, les joueuses ainsi que les membres du staff ont ainsi pris part à cette rencontre consacrée à la nouvelle dynamique de l’équipe.

Entre structuration administrative, formation des jeunes, recherche de partenaires et ambitions sportives, les Tigresses de Thiès veulent désormais gagner en visibilité et retrouver une place de premier plan dans le football féminin sénégalais.

Thiesinfo