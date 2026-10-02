Faux compte « Angela » : une affaire de chantage sexuel éclate à Mbao

Selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, la victime avait fait la connaissance sur Internet d’un individu utilisant un faux profil avec la photographie d’une femme prénommée « Angela ». Après plusieurs échanges, elle aurait envoyé des vidéos intimes à son interlocuteur, qui lui aurait promis en contrepartie une somme de 500 000 francs CFA.





Mais la situation aurait rapidement pris une autre tournure. L’individu aurait ensuite menacé de diffuser les vidéos privées de la plaignante si celle-ci refusait d’entretenir des rapports sexuels avec un tiers présenté comme « Angela ».





Face à ces menaces, la victime aurait feint d’accepter la proposition avant de convenir d’un rendez-vous avec le suspect, le 1er octobre 2026 à 18 heures, devant un immeuble situé à la ZAC de Mbao.





Les éléments chargés de l'enquête ont alors procédé à son interpellation sur les lieux.





Une application cachée dans le téléphone

Lors des premières investigations, le suspect aurait dans un premier temps nié les faits qui lui étaient reprochés. Les enquêteurs ont toutefois découvert sur son téléphone plusieurs vidéos à caractère sexuel, dont certaines appartiendraient à la plaignante.





L’exploitation du téléphone a également permis de découvrir une application dissimulée sous l’apparence d’une simple « Calculatrice ». Derrière cette application se trouvaient 230 vidéos à caractère obscène et 41 photographies contraires aux bonnes mœurs.





Les fichiers représentaient plusieurs femmes, dont les identités sont encore en cours d’établissement.





À ce stade de l’enquête, six victimes auraient déjà été formellement identifiées, parmi lesquelles une femme résidant en France.





De faux profils féminins

Les enquêteurs ont également découvert plusieurs autres comptes utilisant des profils de femmes. Les investigations doivent encore permettre de déterminer l’identité exacte des personnes éventuellement impliquées et leur niveau de participation.





Selon les premiers éléments recueillis, le suspect interpellé serait toutefois le principal détenteur de ces comptes.





L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres victimes et de déterminer l’étendue exacte des activités qui lui sont reprochées. Le suspect reste présumé innocent jusqu’à une éventuelle décision de justice.

