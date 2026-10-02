ANER : fraîchement installé, le nouveau DG Thierno Alia Mbengue se met immédiatement au travail

À peine installé à la tête de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue affiche déjà sa volonté d’être dans l’action. Au pas de charge, le nouveau Directeur général a consacré sa première journée de travail à une visite de proximité auprès des collaborateurs de l’Agence. Cette première immersion lui a permis d’échanger directement avec les différentes équipes sur les missions des directions, leurs priorités ainsi que les principaux défis auxquels l’ANER est confrontée. Au-delà des échanges avec les agents, le nouveau patron de l’ANER s’est également intéressé aux conditions de travail. Il a ainsi effectué un point sur les installations techniques de l’immeuble afin de mieux cerner les réalités auxquelles sont confrontés quotidiennement les travailleurs et d’identifier les éventuels besoins à prendre en compte. Pour Thierno Alia Mbengue, cette démarche traduit une méthode fondée sur l’écoute et la proximité. « Écouter, comprendre et agir », telle est l’approche affichée par le nouveau Directeur général dès ses premiers pas à la tête de l’Agence. Cette prise de contact avec les équipes marque ainsi les premières actions du nouveau DG, qui entend inscrire son mandat dans une dynamique collective. Pour lui, la transformation de l’ANER ne pourra se faire qu’avec l’implication de l’ensemble des collaborateurs.