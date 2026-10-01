Octobre Rose à Thiès : la directrice de l’hôpital de Thiès Mariama Sow Cissokho appelle à vaincre la peur du dépistage

L’Hôpital régional El Hadji Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès a officiellement lancé son programme d’Octobre Rose 2026 à travers une opération de don de sang. Une première étape d’un mois de mobilisation contre les cancers féminins, notamment le cancer du sein et celui du col de l’utérus.

Marraine de cette édition, la directrice de l’établissement, Mme Sow Mariama Cissokho, a appelé les professionnels de santé, les familles et l’ensemble de la population à faire du dépistage et de la prévention une responsabilité collective.

La cérémonie a réuni des chefs de service, médecins, sages-femmes, personnels paramédicaux, étudiants, agents administratifs et de soutien, partenaires sociaux ainsi que des patients. La directrice a salué cette mobilisation, estimant qu’Octobre Rose ne devait plus être considéré comme l’affaire d’un seul service, mais comme celle de tout l’hôpital.

« N’ayez pas peur du dépistage »

Dans son discours, Mme Sow a insisté sur la nécessité de lever les réticences qui éloignent encore certaines femmes des structures sanitaires.

« N’ayez pas peur du dépistage. Ne laissez pas la peur, les préjugés et les rumeurs vous éloigner des soins. Écoutez votre corps. Consultez en cas de doute. Parlez-en autour de vous », a-t-elle lancé aux femmes et aux familles.

Pour la marraine de l’édition 2026, la lutte contre les cancers féminins dépasse la seule prise en charge médicale. Elle suppose également un travail de sensibilisation auprès des familles et des communautés afin d’encourager les femmes à consulter plus tôt.

« Être marraine n’est pas seulement porter un titre, c’est porter la voix de toutes les femmes qui affrontent la maladie avec courage », a-t-elle déclaré, évoquant également la nécessité de soutenir les patientes en traitement et d’accompagner leurs proches.

Une caravane le 24 octobre et un dépistage gratuit le 30

Le programme annoncé par la direction de l’hôpital se décline en plusieurs volets. Après le lancement marqué par le don de sang, une caravane de sensibilisation communautaire est prévue le 24 octobre 2026. Elle doit permettre d’aller davantage au contact des populations et de renforcer l’information sur la prévention.

La formation des professionnels, notamment des sages-femmes, figure également parmi les activités annoncées. Le programme doit s’achever le 30 octobre 2026 par une grande journée de dépistage gratuit ouverte à la population.

La directrice a invité les chefs de service, médecins et autres professionnels de santé à accompagner cette mobilisation, soulignant que l’objectif reste de rapprocher davantage les services de prévention et de dépistage des populations.

Mammographie, échographie et scanner de 64 barrettes

Mme Sow a également profité de la cérémonie pour faire le point sur le renforcement du plateau technique de l’établissement. Selon elle, l’hôpital dispose désormais d’un appareil de mammographie fonctionnel, destiné à améliorer les capacités de dépistage du cancer du sein.

Elle a également fait état de la disponibilité de deux échographes et de la dotation de l’établissement en un scanner de 64 barrettes, en remplacement de l’équipement de 16 barrettes utilisé jusque-là.

Pour la directrice, ces investissements sont indissociables de la politique de dépistage. « On ne peut pas parler de dépistage, de consultation ou de soins s’il n’y a pas ces services, s’il n’y a pas l’imagerie médicale », a-t-elle soutenu.

Elle a également rappelé que la prise en charge repose sur une chaîne de compétences impliquant plusieurs services de l’hôpital, de l’imagerie médicale au laboratoire, en passant par la cardiologie et les unités spécialisées.

« Derrière ces équipements, il y a des femmes qui pourront bénéficier d’examens, de diagnostics plus précoces et des vies préservées », a souligné Mme Sow, estimant que le principal défi reste désormais de faire bénéficier pleinement les populations de ces nouvelles capacités.

Une mobilisation de tout l’hôpital

La directrice a rendu hommage aux médecins, sages-femmes, infirmiers, techniciens, étudiants, agents administratifs et personnels de soutien mobilisés autour des activités d’Octobre Rose.

Elle a également remercié le ministère chargé de la Santé pour son accompagnement et salué le travail des équipes engagées dans la prise en charge des patientes.

Aux femmes déjà confrontées à la maladie, la marraine d’Octobre Rose 2026 a enfin adressé un message de soutien : « Vous n’êtes pas seules. Votre hôpital, vos soignants et vos familles sont à vos côtés. »

La cérémonie s’est achevée sur un appel à maintenir la mobilisation durant tout le mois d’octobre autour de la sensibilisation, du dépistage et de l’accès aux soins.