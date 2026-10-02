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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Bambey : la foudre s’abat sur un poste de santé et fait deux victimes
Un drame d’une rare violence s’est produit vendredi 2 octobre 2026, en fin d’après-midi, dans le village de Sylan, dans le département de Bambey. Deux filles de l’infirmière-chef du poste de santé local ont perdu la vie après qu’un violent éclair a frappé la structure sanitaire pendant de fortes précipitations.
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Samedi 3 Octobre 2026 - 01:18 Tivaouane : deux agresseurs attaquent un jakartaman à coups de piment
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Samedi 3 Octobre 2026 - 00:54 Faux compte « Angela » : une affaire de chantage sexuel éclate à Mbao
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