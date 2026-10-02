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Bambey : la foudre s’abat sur un poste de santé et fait deux victimes


Rédigé le Samedi 3 Octobre 2026 à 01:33 | Lu 44 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame d’une rare violence s’est produit vendredi 2 octobre 2026, en fin d’après-midi, dans le village de Sylan, dans le département de Bambey. Deux filles de l’infirmière-chef du poste de santé local ont perdu la vie après qu’un violent éclair a frappé la structure sanitaire pendant de fortes précipitations.


Bambey : la foudre s’abat sur un poste de santé et fait deux victimes
Selon les informations rapportées par Dakarposte, les deux jeunes filles se trouvaient dans l’enceinte du poste de santé au moment où la foudre s’est abattue sur le bâtiment. La décharge électrique provoquée par l’impact leur a été fatale.
Le drame a plongé la famille de l’infirmière-chef ainsi que les habitants de Sylan dans une profonde consternation. La mère des deux victimes, présente dans cette structure où elle exerce ses fonctions, est ainsi confrontée à une terrible épreuve familiale.
 
L’affaire soulève également des interrogations sur la protection des structures sanitaires en milieu rural contre les risques liés aux orages. D’après des témoignages rapportés par la source, l’infirmière-chef aurait déjà alerté sa hiérarchie et les autorités locales sur la vulnérabilité du poste de santé et aurait notamment demandé l’installation d’un paratonnerre.
Ces éléments devront toutefois être établis dans le cadre des vérifications officielles. La gendarmerie nationale aurait ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame.
 
Cette tragédie remet en lumière la question de la sécurisation des postes de santé, particulièrement dans les zones exposées aux phénomènes météorologiques violents. Elle relance également le débat sur les équipements de protection contre la foudre dans les infrastructures sanitaires.
 
En attendant les conclusions de l’enquête, le village de Sylan reste sous le choc après la disparition brutale des deux jeunes filles.


Lat Soukabé Fall

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