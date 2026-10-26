Tivaouane : Abdou Aziz Diop réclame l’ouverture complète du nouvel hôpital

Abdou Aziz Diop appelle les pouvoirs publics à rendre pleinement opérationnel le nouvel hôpital de Tivaouane. Dans une tribune transmise à l’APS, il estime que l’ouverture progressive engagée le 10 août n’a pas encore permis de déployer l’ensemble des services attendus.

Selon lui, l’activité reste limitée aux consultations externes et à la radiologie conventionnelle. Il attribue cette situation à une réception incomplète des infrastructures et des équipements, qui empêche une partie du personnel d’exercer pleinement.

Il demande d’accélérer le règlement des sommes dues à l’entreprise Ellipse afin de permettre la livraison des équipements. Il souligne que des patients continuent de recourir à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Son plaidoyer porte également sur la reprise des travaux de drainage et l’amélioration de la voirie, au-delà des préparatifs du Gamou.

Pour le contexte : l’annonce du démarrage des activités du nouvel hôpital.

Source : APS, tribune d’Abdou Aziz Diop. Thiesinfo seyelatyr