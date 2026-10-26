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Tivaouane : Abdou Aziz Diop réclame l’ouverture complète du nouvel hôpital


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 20:39 | Lu 114 fois Rédigé par


Le membre du Forum civil demande d’accélérer la réception des équipements de l’hôpital Seydi El Hadji Malick Sy. Il plaide aussi pour l’achèvement des chantiers d’assainissement de Tivaouane.


Stéthoscope — photo d’illustration, sans lien avec les équipements du nouvel hôpital de Tivaouane. Crédit : Hanabishi / Wikimedia Commons, CC0.
Stéthoscope — photo d’illustration, sans lien avec les équipements du nouvel hôpital de Tivaouane. Crédit : Hanabishi / Wikimedia Commons, CC0.

Abdou Aziz Diop appelle les pouvoirs publics à rendre pleinement opérationnel le nouvel hôpital de Tivaouane. Dans une tribune transmise à l’APS, il estime que l’ouverture progressive engagée le 10 août n’a pas encore permis de déployer l’ensemble des services attendus.

Selon lui, l’activité reste limitée aux consultations externes et à la radiologie conventionnelle. Il attribue cette situation à une réception incomplète des infrastructures et des équipements, qui empêche une partie du personnel d’exercer pleinement.

Il demande d’accélérer le règlement des sommes dues à l’entreprise Ellipse afin de permettre la livraison des équipements. Il souligne que des patients continuent de recourir à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh.

Son plaidoyer porte également sur la reprise des travaux de drainage et l’amélioration de la voirie, au-delà des préparatifs du Gamou.

Pour le contexte : l’annonce du démarrage des activités du nouvel hôpital.

Illustration photographique : Hanabishi / Wikimedia Commonslicence de réutilisation.




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