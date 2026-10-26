La mort de Mame Diarra Sow fait l’objet d’investigations policières à Thiès. La jeune femme exerçait le métier de coiffeuse. Les faits se sont produits dans un appartement de Keur Massamba Guèye, dans la soirée du samedi 24 octobre 2026.

Un homme qu’elle connaissait a été interpellé. Contrairement à une première présentation de l’affaire, les deux personnes n’étaient pas mariées. Les circonstances de la mort et les responsabilités doivent être établies par l’enquête.

Le reportage réalisé par Aboubakry Hanne pour Thièsinfo TV relate l’intervention de la police et son retour sur les lieux le dimanche 25 octobre. Il présente également les témoignages recueillis et la version attribuée à l’homme mis en cause.

Lire le compte rendu actualisé et voir le reportage Thièsinfo TV.

Correction du 26 octobre 2026 : les âges divergents et les formulations présentant le mobile comme établi ont été retirés. Les mentions de consommation de drogue ne sont pas retenues dans cette version harmonisée.

Reportage : Aboubakry Hanne — Thièsinfo TV.

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