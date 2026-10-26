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Pambal : retour sur les tensions signalées avant la finale des Navétanes


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 20:46 | Lu 84 fois Rédigé par


Des incidents ont été rapportés les 22 et 23 octobre avant la rencontre programmée entre Dougnane et Thérokh. Le sous-préfet avait sollicité l’intervention de la gendarmerie.


Ballon sur une pelouse — photo d’illustration ; elle ne montre pas la finale ni les incidents de Pambal. Crédit : Peter Glaser / Wikimedia Commons, CC0.
Ballon sur une pelouse — photo d’illustration ; elle ne montre pas la finale ni les incidents de Pambal. Crédit : Peter Glaser / Wikimedia Commons, CC0.

La préparation de la finale zonale des Navétanes à Pambal a été marquée par des tensions entre les villages de Dougnane et de Thérokh, selon une dépêche de l’APS publiée le 23 octobre.

Citant une source sécuritaire, l’agence rapporte que des jeunes de Dougnane auraient intercepté et fouillé des élèves originaires de Thérokh sur leur trajet vers le collège. Ils les soupçonnaient de transporter des objets auxquels ils attribuaient une influence mystique sur le match.

Face à l’aggravation de la situation le vendredi matin, le sous-préfet de l’arrondissement, Abdoulaye Sow, avait demandé l’intervention de la gendarmerie.

La rencontre entre les deux équipes était alors annoncée pour le samedi 24 octobre au stade municipal de Pambal.

Illustration photographique : Peter Glaser / Wikimedia Commonslicence de réutilisation.




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