Pambal : retour sur les tensions signalées avant la finale des Navétanes

La préparation de la finale zonale des Navétanes à Pambal a été marquée par des tensions entre les villages de Dougnane et de Thérokh, selon une dépêche de l’APS publiée le 23 octobre.

Citant une source sécuritaire, l’agence rapporte que des jeunes de Dougnane auraient intercepté et fouillé des élèves originaires de Thérokh sur leur trajet vers le collège. Ils les soupçonnaient de transporter des objets auxquels ils attribuaient une influence mystique sur le match.

Face à l’aggravation de la situation le vendredi matin, le sous-préfet de l’arrondissement, Abdoulaye Sow, avait demandé l’intervention de la gendarmerie.

La rencontre entre les deux équipes était alors annoncée pour le samedi 24 octobre au stade municipal de Pambal.

Source : APS, dépêche du 23 octobre 2026. Thiesinfo seyelatyr