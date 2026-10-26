Les faits se sont déroulés dans la soirée du samedi 24 octobre, à Keur Massamba Guèye. Une jeune femme qui tenait un salon de coiffure y a perdu la vie. Un homme qu’elle connaissait a été interpellé après l’intervention de la police.

Le corps a été transporté à la morgue de l’hôpital régional de Thiès. Selon le reportage de Thièsinfo TV, les policiers sont revenus dans l’appartement le dimanche 25 octobre, en présence de l’homme mis en cause, afin d’effectuer de nouvelles constatations.

Les deux personnes n’étaient pas mariées. L’enquête doit établir le déroulement des faits et les responsabilités.

Retrouvez le compte rendu actualisé et le reportage complet de Thièsinfo TV.

Correction du 26 octobre 2026 : les mentions d’âge divergentes et la qualification de conjoint ont été retirées. Cette version est harmonisée avec le dossier de suivi.

Reportage : Aboubakry Hanne — Thièsinfo TV.

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