Après Déthié Fall, El Malick Ndiaye invite PASTEF à rester concentré sur ses objectifs

Le responsable de PASTEF demande à ses camarades de consacrer leur énergie au travail du parti, plutôt qu’aux commentaires sur les choix politiques d’autres acteurs. Son appel est rapporté par Seneweb le 26 octobre.

Il défend le respect des décisions individuelles et rappelle que chacun reste libre de suivre son propre chemin. Le message met l’accent sur les objectifs communs et les tâches qui attendent les militants.

Cette prise de parole intervient alors que les déclarations de Déthié Fall alimentent les échanges sur les réseaux sociaux. El Malick Ndiaye invite les sympathisants de PASTEF à recentrer leur engagement sur les priorités de leur formation.

Source : Seneweb, compte rendu du 26 octobre 2026. Thiesinfo seyelatyr