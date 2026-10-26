Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Après Déthié Fall, El Malick Ndiaye invite PASTEF à rester concentré sur ses objectifs


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 20:44 | Lu 140 fois Rédigé par


El Malick Ndiaye appelle les militants à privilégier leurs responsabilités collectives. Son message intervient dans le débat suscité par les déclarations de Déthié Fall.


Drapeau du Sénégal — photo d’illustration prise en 2010. Crédit : J. Patrick Fischer / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
Drapeau du Sénégal — photo d’illustration prise en 2010. Crédit : J. Patrick Fischer / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

Le responsable de PASTEF demande à ses camarades de consacrer leur énergie au travail du parti, plutôt qu’aux commentaires sur les choix politiques d’autres acteurs. Son appel est rapporté par Seneweb le 26 octobre.

Il défend le respect des décisions individuelles et rappelle que chacun reste libre de suivre son propre chemin. Le message met l’accent sur les objectifs communs et les tâches qui attendent les militants.

Cette prise de parole intervient alors que les déclarations de Déthié Fall alimentent les échanges sur les réseaux sociaux. El Malick Ndiaye invite les sympathisants de PASTEF à recentrer leur engagement sur les priorités de leur formation.

Illustration photographique : J. Patrick Fischer / Wikimedia Commonslicence de réutilisation.




Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 14 Octobre 2026 - 10:07 Thiès : Abdoulaye Dièye réaffirme sa candidature à la mairie

Mardi 20 Octobre 2026 - 14:21 Abdoulaye Dièye, de Siggi Jotna à l’ambition municipale

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction