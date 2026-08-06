

Le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane s’apprête à démarrer officiellement ses activités médicales. Selon son directeur, le docteur Mahib Badiane, le lancement est prévu le lundi 10 août 2026 à 8 heures.

Cette date marquera le début effectif des activités de la nouvelle structure hospitalière, dont l’objectif est de renforcer l’offre de soins dans le département de Tivaouane et au-delà.

Avant cette ouverture, un programme d’activités a été établi. Une journée d’investissement humain est prévue vendredi, suivie d’une journée portes ouvertes samedi. Cette dernière permettra au public ainsi qu’aux partenaires de découvrir les installations de l’établissement.