Podor : un suspect recherché après la mort d’une lycéenne

Les investigations se poursuivent après la découverte du corps d’une lycéenne à Podor. Dans un article publié le 25 octobre et actualisé le lendemain, Seneweb rapporte qu’un homme de l’entourage de la victime est recherché.

Le média indique qu’une équipe de la section de recherches de Saint-Louis a été dépêchée pour renforcer la brigade de Podor. L’enquête est menée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis.

La personne recherchée demeure un suspect. Les informations disponibles ne permettent pas de tenir sa responsabilité pour établie.

Source : Seneweb, suivi de l’enquête à Podor. Thiesinfo seyelatyr