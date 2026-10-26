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Podor : un suspect recherché après la mort d’une lycéenne


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 20:45 | Lu 95 fois Rédigé par


La gendarmerie recherche un homme dans l’enquête sur la mort d’une lycéenne à Podor, selon Seneweb. Des enquêteurs de Saint-Louis sont venus appuyer la brigade locale.


Le quai de Podor en juillet 2019 — vue d’archives de la ville, sans lien avec le lieu des faits. Crédit : Marcus30bucks / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Le quai de Podor en juillet 2019 — vue d’archives de la ville, sans lien avec le lieu des faits. Crédit : Marcus30bucks / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Les investigations se poursuivent après la découverte du corps d’une lycéenne à Podor. Dans un article publié le 25 octobre et actualisé le lendemain, Seneweb rapporte qu’un homme de l’entourage de la victime est recherché.

Le média indique qu’une équipe de la section de recherches de Saint-Louis a été dépêchée pour renforcer la brigade de Podor. L’enquête est menée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis.

La personne recherchée demeure un suspect. Les informations disponibles ne permettent pas de tenir sa responsabilité pour établie.

Illustration photographique : Marcus30bucks / Wikimedia Commonslicence de réutilisation.




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