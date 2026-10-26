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Thiès : dépistages gratuits et consultations de proximité


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 17:09 | Lu 81 fois Rédigé par Thiesinfo seyelatyr


Une journée de consultations gratuites et de dépistage a été organisée à Thiès par UIP Santé, avec la mairie. Les bénéficiaires ont notamment eu accès à des examens de prévention des cancers et à des consultations ophtalmologiques.


La prévention et l’accès aux soins ont réuni les organisateurs et les populations autour d’une journée de santé de proximité à Thiès. L’activité a associé UIP Santé et la municipalité pour proposer plusieurs prestations sans frais aux bénéficiaires.

Dépistage des cancers et santé visuelle

Le programme comprenait le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. Des consultations en ophtalmologie ont également été proposées, avec une remise gratuite de lunettes de correction aux bénéficiaires concernés.
Cette combinaison de prestations a permis d’aborder, au cours d’une même journée, la prévention des cancers et les besoins en santé visuelle. L’initiative visait à faciliter l’accès à ces services et à sensibiliser les populations à l’intérêt du dépistage précoce.
Le bilan de cette action de proximité met en avant la collaboration entre les organisateurs et la mairie pour rapprocher les consultations et les examens des habitants.


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