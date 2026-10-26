Thiès : dépistages gratuits et consultations de proximité

Dépistage des cancers et santé visuelleLe programme comprenait le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l’utérus. Des consultations en ophtalmologie ont également été proposées, avec une remise gratuite de lunettes de correction aux bénéficiaires concernés.
Cette combinaison de prestations a permis d’aborder, au cours d’une même journée, la prévention des cancers et les besoins en santé visuelle. L’initiative visait à faciliter l’accès à ces services et à sensibiliser les populations à l’intérêt du dépistage précoce.
Le bilan de cette action de proximité met en avant la collaboration entre les organisateurs et la mairie pour rapprocher les consultations et les examens des habitants.