Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
L’actualité à Thiès et au Sénégal
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Kissane : le bilan de l’accident de supporters porté à trois morts


Rédigé le Lundi 26 Octobre 2026 à 20:45 | Lu 151 fois Rédigé par


Une personne blessée dans le renversement du car de supporters a succombé, selon Seneweb. Le bilan de l’accident survenu le 24 octobre à Kissane passe ainsi de deux à trois décès.


Circulation près du marché central de Thiès en février 2020 — photo d’archives, distincte du lieu et du véhicule de l’accident de Kissane. Crédit : Boydiop2 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
Circulation près du marché central de Thiès en février 2020 — photo d’archives, distincte du lieu et du véhicule de l’accident de Kissane. Crédit : Boydiop2 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

L’accident de Kissane, dans le département de Thiès, a fait une troisième victime, rapporte Seneweb dans un article du 25 octobre. Ce décès concerne une personne qui avait été blessée lors du renversement du véhicule.

Le drame est survenu dans la soirée du samedi 24 octobre, après la finale de la Zone 11D de Notto-Diobass. Le car transportait des supporters de l’ASC Ngolfaning, dont l’équipe venait de s’imposer face à l’ASC Birbirane.

Le premier bilan faisait état de deux morts et de 26 blessés. Le décès ultérieur d’une personne blessée explique l’évolution du nombre de victimes ; il ne s’agit pas d’un nouvel accident.

Thièsinfo avait rendu compte du premier bilan de l’accident de Kissane.

Illustration photographique : Boydiop2 / Wikimedia Commonslicence de réutilisation.




Nouveau commentaire :

Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions | Politique

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags
LE CARNET D’ADRESSES

Séjourner.
Se retrouver.

Hôtels & restaurants de Thiès

THIÈS-VILLE · 25 ADRESSES

Adresses recensées le 9 septembre 2026. Appelez l’établissement pour confirmer ses horaires et disponibilités.

À propos de cet annuaire

Ce répertoire couvre Thiès-ville et n’est pas exhaustif. Les hôtels avec restaurant figurent dans les deux filtres. Les coordonnées proviennent des sources accessibles sous chaque fiche ; les établissements n’ont pas été contactés.

Proposer une adresse ou une correction