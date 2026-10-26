Kissane : le bilan de l’accident de supporters porté à trois morts

L’accident de Kissane, dans le département de Thiès, a fait une troisième victime, rapporte Seneweb dans un article du 25 octobre. Ce décès concerne une personne qui avait été blessée lors du renversement du véhicule.

Le drame est survenu dans la soirée du samedi 24 octobre, après la finale de la Zone 11D de Notto-Diobass. Le car transportait des supporters de l’ASC Ngolfaning, dont l’équipe venait de s’imposer face à l’ASC Birbirane.

Le premier bilan faisait état de deux morts et de 26 blessés. Le décès ultérieur d’une personne blessée explique l’évolution du nombre de victimes ; il ne s’agit pas d’un nouvel accident.

Thièsinfo avait rendu compte du premier bilan de l’accident de Kissane.

Source : Seneweb, bilan actualisé du 25 octobre 2026. Thiesinfo seyelatyr