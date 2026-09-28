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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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TikTok : un faux marabout aurait soutiré 4 millions à une entrepreneuse
Une entrepreneuse aurait été victime d’une escroquerie présumée après avoir pris contact, via TikTok, avec un homme se présentant comme un marabout. Selon les éléments rapportés dans cette affaire, la victime aurait remis au total près de 4 millions de francs CFA. Une enquête a été ouverte par les services compétents.
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