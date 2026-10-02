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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : violent choc entre un taxi et une moto Jakarta, la circulation perturbée par des travaux
Un accident de la circulation s’est produit samedi soir, vers 22 h 10, sur une route secondaire reliant la Promenade des Thiessois à l’école Mamadou Diaw. Un taxi et une moto Jakarta sont entrés en collision non loin de la maison de Ousmane Ngom. Aucun décès ni blessure grave n’a été signalé. La configuration particulière de la chaussée, perturbée par un canal d’eau ouvert et des travaux, pourrait avoir contribué à l’accident.
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