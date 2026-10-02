Thiès : violent choc entre un taxi et une moto Jakarta, la circulation perturbée par des travaux

Un violent accident de la circulation s’est produit samedi vers 22 h 10 à Thiès, sur la route secondaire reliant la Promenade des Thiessois à l’école Mamadou Diaw.



La collision a impliqué un taxi et une moto Jakarta, à quelques mètres seulement de la maison de Ousmane Ngom. Le choc a été particulièrement violent, provoquant une importante frayeur chez les témoins et les usagers présents dans le secteur.



Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée et aucune blessure grave n’a été signalée.



Une chaussée fortement rétrécie



Sur le lieu de l'accident, la circulation présente une difficulté particulière. À environ une dizaine de mètres de la zone de collision, une partie importante de la chaussée est actuellement neutralisée à l’aide de rubans de sécurité et de barrières.



Cette restriction serait liée à la présence d’un canal d’eau ouvert au niveau de la route. Un tuyau appartenant à la SDE aurait également été endommagé, selon les constatations faites sur place.



En raison de cette situation, les usagers sont contraints de circuler momentanément sur une seule voie, ce qui réduit considérablement l’espace disponible pour les véhicules et les motos.



Dans ce contexte, le rétrécissement de la chaussée et la circulation alternée pourraient constituer un facteur ayant favorisé la collision, même si les circonstances précises de l'accident restent à établir.



La prudence recommandée



Cette situation appelle à une vigilance accrue de la part des conducteurs, particulièrement durant la nuit. La présence de barrières, de rubans de signalisation, d’un canal ouvert et la réduction de la chaussée peuvent rendre la circulation plus difficile et augmenter les risques de collision.



Il est donc recommandé aux automobilistes et aux conducteurs de motos Jakarta de ralentir à l’approche de cette zone, de respecter les dispositifs de signalisation et de faire preuve d'une extrême prudence lors du passage sur la portion rétrécie.