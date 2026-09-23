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Thiès : Thierno Alia Mbengue poursuit sa dynamique de mobilisation autour de KIIRAAY


Rédigé le Mercredi 23 Septembre 2026 à 21:56 | Lu 71 fois Rédigé par



Thiès : Thierno Alia Mbengue poursuit sa dynamique de mobilisation autour de KIIRAAY
Le nouveau directeur de l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Thierno Alia Mbengue, poursuit sa dynamique de mobilisation politique dans la commune de Thiès Est. Ces derniers jours, plusieurs mouvements et organisations ont affiché leur volonté de se rapprocher de lui et de rejoindre les rangs du parti KIIRAAY. Cette dynamique se traduit notamment par l’arrivée de groupes de jeunes qui ont choisi de rallier KIIRAAY afin d’accompagner l’action et les ambitions politiques de Thierno Alia Mbengue. Ces ralliements viennent renforcer la présence du parti sur le terrain et témoignent, selon ses soutiens, d’un intérêt grandissant autour de sa démarche. Des jeunes de plus en plus mobilisés Dans la commune de Thiès Est, des mouvements de jeunes ont récemment annoncé leur adhésion à KIIRAAY. À travers ces ralliements, leurs responsables affichent leur volonté de participer à la structuration du parti et de contribuer à son implantation dans les différents quartiers de la commune. Pour les proches de Thierno Alia Mbengue, cette mobilisation constitue un signal encourageant dans la perspective de poursuivre le travail de terrain et de fédérer davantage de forces autour du projet porté par KIIRAAY. Les femmes également au rendez-vous La mobilisation ne se limite toutefois pas aux jeunes. Des groupements de femmes venus de différentes communes de Thiès ont également manifesté leur soutien à Thierno Alia Mbengue et à sa démarche politique. Ces rencontres ont permis aux représentantes de ces groupements d’échanger avec lui et d’afficher leur volonté de s’engager aux côtés de KIIRAAY. Leur présence illustre l’élargissement progressif du cercle de soutiens autour du responsable politique. À Thiès Est comme dans d’autres zones de la ville, Thierno Alia Mbengue entend ainsi poursuivre les rencontres de proximité et la mobilisation des différentes composantes de la population. La poursuite de cette dynamique devrait permettre de mesurer, dans les prochains mois, l’évolution de l’implantation de KIIRAAY dans la commune et plus largement dans le département de Thiès.



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