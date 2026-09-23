Thiès : la ministre de la Famille plaide pour l’inclusion des personnes sourdes

Présidant la cérémonie, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a insisté sur l’importance de reconnaître les langues des signes et de garantir aux personnes sourdes une pleine participation à la vie sociale, économique, culturelle et citoyenne.



L’accès à l’éducation et aux services publics au cœur des préoccupations

Les échanges ont notamment porté sur l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi, aux soins et aux services sociaux. La ministre a appelé au développement de l’enseignement de la langue des signes ainsi qu’au renforcement de l’interprétation et du sous-titrage dans la communication publique.



Pour Marie Angélique Mame Selbé Diouf, l’inclusion ne doit pas rester limitée aux textes et aux politiques publiques. Elle doit se traduire concrètement dans la vie quotidienne des personnes sourdes, notamment dans leur accès à l'information, aux services essentiels et aux opportunités professionnelles.



La ministre a également évoqué la nécessité de renforcer le dépistage précoce et la prise en charge des déficiences auditives, tout en facilitant l'accès aux technologies numériques.



« L’inclusion ne se décrète pas »

À Thiès, la ministre a rappelé les différents dispositifs déjà mis en place par l’État, notamment la Carte d’égalité des chances, l’éducation spécialisée et inclusive, les programmes de protection sociale ainsi que les mécanismes d’appui aux initiatives économiques des personnes handicapées.



Elle a toutefois souligné que des efforts restent nécessaires pour rendre ces dispositifs plus accessibles et renforcer leur impact.



La célébration a également été présentée comme un espace de dialogue entre les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organisations de personnes handicapées et les partenaires.



Au niveau international, la Journée internationale des langues des signes est célébrée chaque année le 23 septembre. Pour 2026, les Nations Unies mettent l'accent sur la nécessité de faire des droits fondamentaux des personnes sourdes une réalité dans tous les domaines de la vie.



À Thiès, le message porté lors de cette 9e édition est donc celui d'une société où les personnes sourdes doivent pouvoir apprendre, se former, travailler, entreprendre, accéder aux services publics et participer pleinement à la vie citoyenne.

La Cité du Rail a été au cœur de la célébration de la Journée internationale des langues des signes. Cette 9e édition a été l’occasion de mettre en lumière les difficultés encore rencontrées par les personnes sourdes dans plusieurs secteurs de la vie sociale.