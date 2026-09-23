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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : la ministre de la Famille plaide pour l’inclusion des personnes sourdes
Thiès a accueilli ce mercredi 23 septembre 2026 la 9e édition de la Journée internationale des langues des signes. Une célébration présidée par la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, consacrée à la promotion des droits et à l’inclusion des personnes sourdes.
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Lundi 21 Septembre 2026 - 13:39 Thiès Ouest : Massaly annonce sa coalition et promet de « prendre » la commune
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Dimanche 20 Septembre 2026 - 12:36 Thiès : malgré les contrôles, les dépôts de gravats persistent, la brigade d’hygiène met en garde les contrevenants
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Actualité à Thiès
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