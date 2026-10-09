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Thiès : une femme de 20 ans en garde à vue après la mort de son époux


Rédigé le Vendredi 9 Octobre 2026 à 11:41 | Lu 69 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Drame conjugal à Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, région de Thiès. Un homme d’une soixantaine d’années, identifié par les initiales C. Ndiaye, a perdu la vie dans la nuit de jeudi, vers 21 heures, après avoir reçu deux coups de couteau. Sa deuxième épouse, A. Dia, âgée de 20 ans, a été interpellée par la gendarmerie et placée en garde à vue.


Thiès : une femme de 20 ans en garde à vue après la mort de son époux
Un drame conjugal secoue le village de Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, à quelques kilomètres de Thiès. Une violente altercation entre un homme âgé d’une soixantaine d’années et sa jeune épouse aurait viré au drame, dans la nuit de jeudi, aux environs de 21 heures.
 
Selon les témoignages recueillis sur place, une dispute aurait éclaté au domicile du couple. Les échanges se seraient rapidement envenimés, au point d’alerter le voisinage. Des riverains seraient alors intervenus pour tenter de calmer les esprits et séparer les deux conjoints.
 
Une altercation qui aurait dégénéré dans la rue
Après cette première intervention, C. Ndiaye aurait quitté le domicile conjugal, laissant penser que l’incident était terminé. Mais, d’après les premiers éléments rapportés, son épouse l’aurait suivi dans la rue, munie d’un couteau.
 
La jeune femme lui aurait alors porté un premier coup dans le dos. Lorsque le sexagénaire se serait retourné, elle lui aurait asséné un second coup à la poitrine.
Grièvement atteint, l’homme se serait effondré. Il aurait succombé à ses blessures sur les lieux, à la suite d’une importante hémorragie, selon les informations disponibles.
 
La gendarmerie ouvre une enquête
Après le drame, la dépouille de la victime a été évacuée à la morgue de l’hôpital régional de Thiès, en vue des examens médico-légaux annoncés.
 
De son côté, la suspecte a été interpellée par les éléments de la brigade de gendarmerie de Fandène. Elle a été placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort de C. Ndiaye.
 
À ce stade, les responsabilités devront être établies par les investigations judiciaires. Les circonstances précises de l’altercation et les motivations de l’acte présumé restent à éclaircir.


Lat Soukabé Fall

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