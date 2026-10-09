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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : une femme de 20 ans en garde à vue après la mort de son époux
Drame conjugal à Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, région de Thiès. Un homme d’une soixantaine d’années, identifié par les initiales C. Ndiaye, a perdu la vie dans la nuit de jeudi, vers 21 heures, après avoir reçu deux coups de couteau. Sa deuxième épouse, A. Dia, âgée de 20 ans, a été interpellée par la gendarmerie et placée en garde à vue.
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