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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : une affaire de motos-Jakarta dégénère en affrontement entre deux groupes
Une affaire présumée de vol de motos-Jakarta a dégénéré en affrontements entre deux groupes de jeunes à Thiès. Six motos auraient été emportées lors d’une seconde confrontation aux Parcelles-Assainies. L’affaire a finalement atterri devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès, où trois personnes ont été citées dans le dossier. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 17:03 Hôpital régional de Thiès : un vol de téléphone tourne à la course-poursuite
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Mercredi 23 Septembre 2026 - 16:56 Rufisque : un maître coranique déféré après des accusations impliquant une mineure de 14 ans
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