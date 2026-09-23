Thiès : une affaire de motos-Jakarta dégénère en affrontement entre deux groupes

Le groupe s’est notamment présenté au domicile de J. Mendy, conducteur de moto-Jakarta. Les recherches n’ayant pas permis de retrouver la moto recherchée, la situation aurait rapidement dégénéré.



En découvrant la présence du groupe chez lui, J. Mendy aurait alerté certains de ses camarades. Une première confrontation a alors éclaté entre les deux camps. La police est intervenue pour mettre fin à la bagarre et séparer les protagonistes.



Mais quelques heures plus tard, le conflit aurait repris.

Six motos emportées lors de la seconde confrontation

Vers 2 heures du matin, le groupe d’A. Mbow serait revenu aux Parcelles-Assainies. Cette fois, la confrontation aurait pris une autre tournure.



Selon les accusations rapportées à l’audience, six motos-Jakarta appartenant à des membres du groupe de J. Mendy auraient été emportées au cours de cette seconde confrontation.



Une nouvelle bagarre aurait ensuite éclaté entre les deux groupes. C’est durant cette rixe qu’A. Mbow aurait été grièvement blessé.



Alertée une nouvelle fois, la police des Parcelles-Assainies est intervenue pour disperser les protagonistes. A. Mbow a été interpellé. Il a ensuite accusé J. Mendy et son groupe d’être à l’origine des blessures dont il souffrait.



Un certificat médical aurait fait état d’une incapacité temporaire de travail de 25 jours.



Dans le cadre de l’enquête, A. Diop, présenté comme un proche du groupe de J. Mendy, a également été arrêté. J. Mendy a, lui aussi, été interpellé avant d’être finalement placé en liberté provisoire.



Les prévenus donnent chacun leur version

Devant le Tribunal des flagrants délits de Thiès, A. Mbow a reconnu avoir participé à la première bagarre. En revanche, il a nié avoir pris part à la seconde confrontation.



Il a expliqué qu’au moment où la police l’a interpellé, il était simplement de passage, contestant ainsi son implication dans les faits qui lui sont reprochés.



A. Diop a livré une autre version. Il a expliqué qu’il se trouvait au niveau d’un arrêt Jakarta lorsque J. Mendy serait venu les chercher, affirmant que des individus s’étaient introduits chez lui.



A. Diop a également soutenu avoir été agressé et blessé par le groupe d’A. Mbow.



Quant à J. Mendy, conducteur de moto-Jakarta, il est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 25 jours au préjudice d’A. Mbow.



À la barre, J. Mendy a contesté la version adverse et soutenu que c’est plutôt le groupe d’A. Mbow qui l’avait agressé à son domicile.



Le tribunal met l'affaire en délibéré

Après l’examen du dossier et les explications des différentes parties, le procureur de la République a requis l’application de la loi.



À l’issue de l’audience, le Tribunal des flagrants délits de Thiès a mis l’affaire en délibéré.



Le dossier reste donc marqué par des versions contradictoires entre les différents protagonistes, sur fond de disparition présumée de motos-Jakarta et de violences entre deux groupes de jeunes.

L’affaire commence dans le quartier de Médina Fall, à Thiès. Selon les éléments exposés à la barre, A. Mbow, soudeur métallique, accompagné de plusieurs camarades, s’est rendu aux Parcelles-Assainies à la recherche d’une moto qui aurait été volée à leur groupe.