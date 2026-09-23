Hôpital régional de Thiès : un vol de téléphone tourne à la course-poursuite

Selon les éléments évoqués à l’audience, A. Ndiaye aurait arraché le téléphone portable de B. Diop, avant de prendre la fuite à bord de sa moto. Mais sa tentative de s’échapper n’aura pas duré longtemps.





Un autre conducteur de Jakarta, identifié sous le nom de Ndiaga, aurait été témoin des faits ou alerté de la situation. Il s’est lancé à la poursuite du mis en cause. Une course-poursuite s’est ainsi engagée dans les environs de l’hôpital régional.





Dans sa tentative de semer son poursuivant, A. Ndiaye aurait percuté ou fait tomber Ndiaga, qui circulait lui aussi à moto. Malgré cette manœuvre, le présumé voleur a finalement été rattrapé et interpellé.





Le prévenu reconnaît les faits

À la barre, A. Ndiaye n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a reconnu avoir pris le téléphone portable de B. Diop.





Il a toutefois indiqué que le téléphone avait par la suite été restitué à son propriétaire, qui s’est constitué partie civile dans cette affaire.





Pour expliquer son comportement, le conducteur de Jakarta a évoqué son état au moment des faits. A. Ndiaye a affirmé qu’il était sous l’emprise de l’alcool lorsqu’il a commis le vol.





Cette explication n’a cependant pas empêché le parquet de requérir une peine d’emprisonnement.





Le parquet requiert six mois ferme

À l’issue des débats, le substitut du procureur de la République a requis une peine de deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme, contre A. Ndiaye.





Le tribunal n’a pas rendu sa décision immédiatement. L’affaire a été mise en délibéré.



Le prévenu devra donc attendre la décision du Tribunal des flagrants délits de Thiès pour connaître le sort judiciaire qui lui sera réservé.

