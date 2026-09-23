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Rufisque : un maître coranique déféré après des accusations impliquant une mineure de 14 ans


Rédigé le Mercredi 23 Septembre 2026 à 16:56 | Lu 55 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


À Rufisque, un maître coranique a été déféré au parquet après une enquête portant sur des faits présumés impliquant une adolescente de 14 ans. Le dossier fait état notamment d’accusations de détournement de mineure, d’attouchements et de harcèlement sexuels.


Rufisque : un maître coranique déféré après des accusations impliquant une mineure de 14 ans

L’affaire a éclaté après la disparition de l’adolescente, âgée de 14 ans.
 

Inquiets de ne plus avoir de nouvelles de leur fille, ses parents et plusieurs proches auraient entrepris des recherches dans différents endroits avant de se rendre au daara où elle suivait son apprentissage coranique.
 

Sur place, la femme du maître coranique aurait indiqué que son mari et la jeune fille étaient absents. Elle aurait également fait part de ses propres soupçons concernant une possible relation entre les deux.
 

Les recherches se sont poursuivies.
 

Vers 22 heures, l’adolescente aurait finalement été retrouvée. Entendue dans le cadre de l’enquête, elle aurait expliqué aux policiers avoir été conduite par le maître coranique, à moto, jusqu’à un jardin public situé non loin du rond-point HLM.
 

Elle aurait également évoqué une relation avec le mis en cause ainsi que des sollicitations à caractère sexuel.
 

Convoqué et entendu à son tour par les enquêteurs, le maître coranique aurait reconnu certains gestes à caractère sexuel sur la mineure. Il aurait toutefois soutenu, selon les informations rapportées, que c’est l’adolescente qui lui aurait fait des avances.
 

Une réquisition médicale a été effectuée dans le cadre de la procédure. Le compte rendu disponible indique que l’examen a conclu à l’intégrité de l’hymen de la jeune fille.
 

À l’issue de l’enquête, la sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a déféré le maître coranique au parquet.
 

Il est poursuivi, selon les éléments rapportés, pour plusieurs infractions, notamment détournement de mineure, attouchements sexuels, harcèlement sexuel, pédophilie et corruption de mineure.
 

La procédure judiciaire devra désormais déterminer les faits établis et les éventuelles responsabilités.



Lat Soukabé Fall

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