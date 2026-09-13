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Thiès : un voleur de chèvre prend un mois


Rédigé le Mercredi 16 Septembre 2026 à 17:36 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


A. Ndoye a été jugé ce mercredi par le tribunal des flagrants délits de Thiès pour vol et abattage clandestin d’une chèvre à Bayakh. Il a écopé d’un mois de prison ferme.


Thiès : un voleur de chèvre prend un mois

Les faits se sont déroulés à Bayakh, dans des circonstances pour le moins particulières. A. Ndoye a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès, où il répondait d’accusations de vol et d’abattage clandestin d’une chèvre appartenant à une dame identifiée sous les initiales M. Diatta.
 

Selon les éléments présentés à l’audience, les faits ont eu lieu alors qu’une forte pluie s’abattait sur la localité. Le prévenu, qui venait de quitter un bar et se trouvait en état d’ivresse, se serait introduit dans l’enclos de la victime avant de s'emparer d’une chèvre.
 

L’animal aurait ensuite été étranglé avant que le prévenu ne tente de le dissimuler dans un sac pour quitter discrètement les lieux. Son déplacement n’est toutefois pas passé inaperçu. Il a été intercepté alors qu’il tentait de partir avec l’animal.
 

Le prévenu nie avoir touché à la chèvre

À la barre, A. Ndoye a reconnu avoir consommé de l’alcool, mais a contesté les faits de vol et d’abattage qui lui étaient reprochés.
 

Pour sa défense, il a expliqué qu’il se rendait chez un ami lorsqu’il a été surpris par la pluie. Il affirme être entré dans l’enclos uniquement pour se mettre à l’abri et soutient ne pas avoir touché à la chèvre.
 

Une version qui n’a toutefois pas convaincu le tribunal au regard des éléments débattus lors de l’audience.
 

Après les débats, le parquet a requis l’application de la loi.
 
Au terme de son jugement, le tribunal des flagrants délits de Thiès a condamné A. Ndoye à un mois de prison ferme.



Lat Soukabé Fall

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