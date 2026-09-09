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Tivaouane-Peulh : Il vole une moto, fait un accident et finit en prison


Rédigé le Vendredi 11 Septembre 2026 à 00:53 | Lu 46 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un jeune tôlier de 22 ans, identifié comme M. Diop, est soupçonné d’avoir volé une moto-Jakarta devant une mosquée à Tivaouane-Peulh. Dans sa fuite, il a été victime d’un accident qui lui a causé une double fracture. Après son opération et sa sortie de l’hôpital, il a finalement été interpellé puis placé sous mandat de dépôt.


Tivaouane-Peulh : Il vole une moto, fait un accident et finit en prison

Les faits remontent au dimanche 30 août 2026, vers 17 heures. Selon notre source, I. Faye avait garé sa moto devant une mosquée de Tivaouane-Peulh pour accomplir la prière du Takussane.
 

À son retour, le propriétaire constate que son deux-roues a disparu.
 

Une fuite interrompue par un accident

Le suspect présumé, M. Diop, aurait pris la fuite avec la moto. Mais son parcours s’est rapidement terminé après un accident survenu à hauteur du poste de santé de Tivaouane-Peulh.
 

Grièvement blessé, le jeune homme a été évacué vers les urgences de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. La présence de la moto sur les lieux de l’accident aurait permis au propriétaire, I. Faye, de reconnaître son engin et d’orienter les enquêteurs vers le suspect.
 

Une double fracture avant l’interpellation

À l’hôpital, M. Diop a été pris en charge pour une double fracture à la jambe gauche et à la main. Il a notamment subi une intervention chirurgicale au niveau du pied gauche.
 

Après plusieurs jours de soins, il est sorti de l’hôpital le 8 septembre 2026. C’est à cette occasion que les éléments de la brigade de proximité de Tivaouane-Peulh l’ont interpellé dans le cadre de l’enquête.
 

Selon les informations rapportées, le jeune tôlier aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés devant les enquêteurs et demandé la clémence de la justice.
 

Une demande qui n’a pas empêché la procédure judiciaire de suivre son cours.
 

Placé sous mandat de dépôt

M. Diop a été déféré devant le procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque.
 

À l’issue de la procédure, le magistrat l’a placé sous mandat de dépôt.
 
L’affaire est désormais entre les mains de la justice.



Lat Soukabé Fall

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