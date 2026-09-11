Rufisque : trois suspects placés en garde à vue après une scène insolite

Les faits se sont déroulés en pleine journée aux abords de la gare du TER de Rufisque. D’après les informations rapportées par L’Observateur et reprises par Seneweb, les mouvements inhabituels d’une Peugeot 5008 stationnée dans le secteur ont fini par attirer l’attention de passants, puis celle des policiers présents dans la zone.





Alertés par les secousses du véhicule, les agents se sont rapprochés de la voiture afin d’en vérifier la situation. À leur arrivée, ils auraient découvert trois individus à l’intérieur, dans des circonstances considérées comme compromettantes.





L’un des occupants, identifié sous les initiales M. Diallo, serait parvenu à quitter les lieux avant l’intervention des forces de l’ordre. Ses deux compagnons, S. Baldé, âgé de 20 ans, et B. Guèye, âgé de 21 ans, ont en revanche été interpellés sur place.





La fouille du véhicule aurait ensuite permis aux policiers de relever des éléments matériels venant, selon les enquêteurs, étayer leurs soupçons concernant des faits susceptibles de relever de l’outrage public à la pudeur et d’autres infractions prévues par la législation.





Un téléphone exploité par les enquêteurs



L’enquête ne s’est toutefois pas limitée aux constatations effectuées sur place. Conduits au commissariat central, les deux suspects ont fait l’objet d’investigations plus approfondies.





L’exploitation du téléphone de S. Baldé aurait notamment permis aux enquêteurs d’identifier un autre individu, présenté sous les initiales O. Guèye. Ce dernier a ensuite été interpellé dans le cadre de la poursuite des investigations.





Selon L’Observateur, les recherches menées par les policiers auraient également conduit à la découverte d’éléments laissant penser à l’existence d’un groupe organisé.





Trois personnes en garde à vue, un suspect recherché



Au terme des premières opérations, S. Baldé, B. Guèye et O. Guèye ont été placés en garde à vue afin de permettre aux enquêteurs de poursuivre les investigations et de déterminer précisément les responsabilités de chacun.





De son côté, M. Diallo, qui aurait réussi à prendre la fuite au moment de l’intervention policière, reste activement recherché.





L'enquête devra notamment permettre de préciser la nature exacte des faits reprochés aux différents protagonistes et de déterminer les éventuelles suites judiciaires qui leur seront réservées.