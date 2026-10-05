Thiès : un sexagénaire interpellé après la plainte de la mère d’une fillette de 10 ans

Lors d’un séjour chez sa mère à Tivaouane, la fillette aurait révélé avoir subi des attouchements de la part d’un homme présenté comme le chambellan de son père.



Face à la gravité des déclarations de l’enfant, la mère a décidé de saisir les autorités. Une plainte a ainsi été déposée au niveau de la police de Médina Fall, à Thiès, donnant lieu à l’ouverture d’une enquête.



La fillette maintient ses déclarations



Selon les informations disponibles, l’enfant a été entendue en présence de sa mère. Elle aurait maintenu les déclarations faites à cette dernière, ce qui a conduit les enquêteurs à s’intéresser au sexagénaire désigné dans la plainte.



Le suspect, identifié par les initiales Abdou N., a ensuite été interpellé par les éléments de la police de Médina Fall.



Lors de son audition, l'homme aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles les faits présumés auraient été commis.



Des faits qui remonteraient à plusieurs années



D’après les informations rapportées par la presse, le mis en cause aurait indiqué aux enquêteurs que les agissements présumés remontaient à 2021.

Cette information, si elle est confirmée par l’enquête, signifie que les faits auraient commencé alors que l’enfant était encore très jeune.



La police poursuit donc ses investigations afin d'établir la chronologie exacte des événements, de vérifier les déclarations recueillies et de déterminer l'ensemble des responsabilités éventuelles.



Une expertise médicale demandée



Dans le cadre de la procédure, une réquisition médicale aurait été établie afin que la fillette soit examinée par un médecin. Cette démarche doit permettre aux enquêteurs de disposer d'éléments médicaux susceptibles d'éclairer l'enquête.

Le parquet a également été informé de l'affaire, selon les informations rapportées par les médias.



À ce stade, la procédure est toujours en cours. La responsabilité pénale du mis en cause devra être établie par la justice au terme des investigations et, le cas échéant, de la procédure judiciaire.



Cette affaire relance par ailleurs la question de la protection des enfants contre toutes les formes de violences et de la nécessité, pour les familles, de prendre au sérieux toute révélation faite par un enfant concernant des comportements inappropriés.

L’affaire a débuté à la suite des confidences faites par une fillette âgée de 10 ans à sa mère. Selon les éléments rapportés par la presse, l’enfant, dont les parents sont séparés, vit habituellement avec son père à Keur Issa.