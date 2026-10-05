|
L’actualité à Thiès et au Sénégal
|
Thiès : un sexagénaire interpellé après la plainte de la mère d’une fillette de 10 ans
Une affaire présumée de violences sexuelles sur mineure secoue la zone de Médina Fall, à Thiès. Un homme âgé de 60 ans, présenté comme le chambellan du père d’une fillette de 10 ans, a été interpellé par la police après une plainte déposée par la mère de l’enfant. Selon les informations rapportées par plusieurs médias, le mis en cause aurait reconnu les faits lors de son audition.
|
Lundi 5 Octobre 2026 - 14:32 THIÈS : DES SERPENTS SIGNALÉS AU CFP, L’ALERTE DES ENSEIGNANTS
|
Lundi 5 Octobre 2026 - 14:27 Grand-Yoff : un adolescent de 14 ans reçoit un violent coup de machette à la tête
Actualités | Dépêches | International | Cérémonies | Sport | Pharmacie de Garde | Divertissement | Actualité à Thiès | People | Société | Insolites | Actualité Sénégal | Tourisme | Santé | Culture | Actualité en audio, Revue de Presse | Publi Reportage | Contribution | Avis de Décès | A Propos de Thies info | Vidéos de Thiès | Immobilier | Emissions
Actualité à Thiès
Thiès : la Galerie nationale d’art ouvre sa saison artistique 2026-2027
Thiès : 200 volontaires formés pour accompagner les JOJ 2026
Actualités
À El-Alamein, Diomaye Faye allie intégration et investissement
Octobre Rose : Thierno Alia Mbengue annonce le versement de 25 % de son salaire aux femmes de Thiès
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com