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L’actualité à Thiès et au Sénégal
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Thiès : un gros-porteur en feu provoque un important embouteillage à Aloup Kagne
Un camion gros-porteur a pris feu ce dimanche à hauteur d’Aloup Kagne, sur l’axe routier reliant Thiès aux autres localités. L’incident a fortement perturbé la circulation, provoquant une très longue file d’attente de véhicules.
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Dimanche 4 Octobre 2026 - 16:37 Météo : pluies et orages attendus, Thiès reste sous vigilance
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Dimanche 4 Octobre 2026 - 15:48 Thiès : violent choc entre un taxi et une moto Jakarta, la circulation perturbée par des travaux
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