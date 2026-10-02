Thiès : un gros-porteur en feu provoque un important embouteillage à Aloup Kagne

Selon les premières informations recueillies sur place, le camion était immobilisé sur la voie depuis plusieurs heures, sans triangle de signalisation ni dispositif apparent pour avertir les autres usagers de la route.



Quelques heures après son immobilisation, le véhicule a pris feu dans des circonstances qui restent encore à déterminer. L’incendie a rapidement perturbé la circulation et entraîné un important ralentissement, avec une très longue file de véhicules formée par les usagers bloqués sur l’axe.



Alertés, les éléments de la gendarmerie de Pout sont intervenus pour sécuriser les lieux et réguler la circulation. Les sapeurs-pompiers ont également été dépêchés sur place afin de maîtriser l’incendie.



L’origine du feu au cœur des interrogations



Pour l’heure, aucune cause officielle du départ de feu n’a été communiquée. Toutefois, selon les informations recueillies sur place, la piste d’un incendie volontaire présumé est évoquée.



Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles le camion a pris feu, alors qu’il était immobilisé depuis plusieurs heures.

Cet incident relance également la question de la sécurisation des véhicules immobilisés sur les grands axes routiers. L’absence de triangle de signalisation ou de dispositif d’alerte peut en effet représenter un danger pour les autres usagers, particulièrement lorsque le véhicule occupe une partie de la chaussée.



La situation a, en tout cas, fortement perturbé le trafic à hauteur d’Aloup Kagne, avec des dizaines de véhicules contraints de patienter dans une longue file d’attente, le temps de l’intervention des secours et de la sécurisation de la zone.

